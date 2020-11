Schwellenländer spiele für die globale Kunjunktur eine wichtige Rolle. Ein Blick auf diese Asset-Klasse könnte sich durchaus lohnen.

Die aufstrebenden Volkswirtschaften spielen für die globale Konjunktur eine wichtige Rolle. Doch nicht nur das könnte sie für Anleger interessant machen, sondern auch der wirtschaftliche Strukturwandel vieler Länder. Zu beachten gilt es die große Vielfalt innerhalb der Ländergruppe.

Noch zu Beginn der 1980er-Jahre war China ein bettelarmes Land: Im Schnitt erwirtschaftete jeder Einwohner ein jährliches Bruttoinlandsprodukt von lediglich umgerechnet rund 300 US-Dollar. In den folgenden Jahrzehnten nahm die Wirtschaft im Reich der Mitte aufgrund der Öffnungs- und Reformpolitik des damaligen „überragenden Führers“ Deng Xiaoping jedoch Fahrt auf, zweistellige Wachstumsraten waren in den folgenden Jahrzehnten keine Seltenheit. Damit stieg auch der Wohlstand: 2018 lag die Wirtschaftsleistung pro Kopf bereits bei knapp 10.000 Euro – und dürfte nach Prognosen des Internationalen Währungsfonds bis 2025 auf mehr als 16.000 Euro klettern. Zugegeben: Die chinesische Wachstumsstory sucht ihresgleichen, doch auch viele andere Schwellenländer haben in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte gemacht.