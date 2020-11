Kann die Deutsche Post-Aktie wieder auf das vor zwei tagen erreichte Hoch von 43,50 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Genau wie die meisten Aktien, die zu den Gewinnern der Corona-Krise gezählt werden, geriet auch die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) am Beginn dieser Handelswoche deutlich unter Druck. Erzielte die Aktie noch am 9.11.20 bei 43,50 Euro einen Höchststand, so verzeichnete sie am 10.11.20 trotz guter Quartalszahlen und einer Anhebung des Jahresziels ein Tagestief bei 37,92 Euro. Im frühen Handel des 11.11.20 wurde die Deutsche Post-Aktie mit einem Plus von mehr als 2 Prozent bei 39,44 Euro gehandelt.

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen wurde die Deutsche Post-Aktie mit Kurszielen von bis zu 54 Euro (Deutsche Bank) von der überwiegenden Mehrheit der Experten zum Kauf empfohlen. Gelingt der Aktie in den nächsten Wochen wieder der Anstieg auf das Hoch bei 43,50 Euro, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.