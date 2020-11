US-Wahl, Corona, Klimawandel: Wie die deutsche Chemieindustrie das neue Jetzt bewältigt / Ergebnisse der 35. CHEMonitor-Trendstudie liegen vor

Mannheim, Basel (ots) - Deutsche Chemiemanager sehen die wachsende Zukunftsunsicherheit als hohe Herausforderung für die eigene Branche. Dennoch zeigen sie sich selbstbewusst bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung und der künftigen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Chemie. Als Erfolgsfaktoren in bleibend unsicheren Zeiten gelten agile Strukturen, kompetente Mitarbeitende und nachhaltige Produkte. Dies ergab das 35. Trendbarometer CHEMonitor, für das Top-Manager der deutschen Chemieindustrie von Mitte August bis Mitte Oktober 2020 befragt wurden.



In einer Zeit, in der Unsicherheit und Ungewissheit normal sind, wird Planbarkeit zur Unmöglichkeit. Die größten Herausforderungen für das eigene Unternehmen in Bezug auf eine wachsende Zukunftsunsicherheit und Unplanbarkeit sehen die befragten Chemiemanager im Marktumfeld (88 % der Nennungen). Politische Risiken erwarten sie vor allem im internationalen Kontext: 94 % der Befragten rechnen damit, dass die Polarisierung der Staaten auf globaler Ebene zunehmen wird.



Positiver wirtschaftlicher Ausblick



Die Mehrheit der Chemiemanager geht davon aus, dass die verminderte Planbarkeit auch über die Coronakrise hinaus anhalten wird. Dennoch zeigen die Ergebnisse der CHEMonitor-Umfrage ein hohes Selbstbewusstsein der Manager in Bezug auf die Zukunftsfähigkeit des eigenen Unternehmens und der Branche: 91 % sind der Meinung, dass die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens in der Welt des neuen Jetzt steigen wird. Auch der wirtschaftliche Ausblick ist zuversichtlich: 28 % der Befragten erwarten aktuell eine stabile Geschäftsentwicklung im eigenen Unternehmen, 60 % geben gar einen positiven Ausblick. "Die deutsche Chemieindustrie geht selbstbewusst durch das neue, volatile Jetzt. Die anstehenden Herausforderungen im wirtschaftlichen und politischen Umfeld werden die deutschen Unternehmen nach eigener Einschätzung wettbewerbsfähiger machen. Dies kann gelingen, wenn der Fokus auf neue, nachhaltige Produkte und Verfahren gesetzt wird", kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT Management Consultants, die Ergebnisse des aktuellen CHEMonitor-Trendbarometers.