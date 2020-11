Rackspace Technology übernimmt deutschen Anbieter für Cloud-Transformation Bright Skies / Erweiterung der Cloud-native Fähigkeiten und der Präsenz für Professional Services in Europa

München (ots) - Rackspace Technology hat Bright Skies übernommen. Einen

Bright Skies wurde 2014 gegründet und beschäftigt mehr als 55 Mitarbeiter. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Hamburg und Büros in Köln, Dresden und Mannheimbietet strategische Beratung, Architektur- und Entwicklungsdienstleistungen an.Durch die Übernahme wird sich die Zahl der Mitarbeiter von Rackspace Technologyim Bereich Multicloud Professional Services in Deutschland mehr als verdoppeln.Bright Skies ist außerdem ein Gold-zertifizierter Microsoft-Partner mit 14Microsoft-Kompetenzen (11 Gold) von Data Platform und Data Analytics überDevOps, Application Development, Cloud Platform, Data Center, Small andMid-Market Cloud Solutions bis hin zu Security. Diese Kompetenzen ergänzen dietechnische Expertise von Rackspace Technology im Bereich Multicloud und dasEngagement von weltweit über 2.300 Cloud-zertifizierten Experten für den Erfolgseiner Kunden."Da die digitale Transformation weiterhin im Fokus der Unternehmen in ganzDeutschland steht, bietet sich für uns die große Chance, Kunden auf ihrer Reisein die Cloud zu unterstützen", sagt Kim Nis Neuhauss, CEO und Gründer von BrightSkies. "Durch den Beitritt zur globalen Plattform von Rackspace Technologywerden unsere Kunden und Mitarbeiter von der Expertise, der Präsenz und denkontinuierlichen Investitionen in das Wachstum von Rackspace Technologyprofitieren. Dieses neue Kapitel in der Geschichte von Bright Skies ist einErfolg für unser Team, das jeden Tag Kunden begeistert. Der Beitritt zuRackspace Technology bestätigt unsere Strategie und unser Fachwissen."Aktuelle Pressebilder von Jürgen Stauber und Kim Nis Neuhauss stehen hier(https://ftp.finkfuchs.de/_5Ancwfddp0AAkR) zum Download zur Verfügung.Über Rackspace TechnologyRackspace Technology ist ein führender End-to-End MulticloudTechnologiedienstleister. Wir entwickeln, realisieren und betreiben dieCloud-Umgebungen unserer Kunden über alle führenden Technologieplattformenhinweg, unabhängig von Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wirarbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Reise in die Cloud zusammen undermöglichen es ihnen, Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickelnund innovative Technologien einzuführen.Pressekontakt:Fink & Fuchs AGSandra Schwan+49 89 589787-16mailto:rackspace@finkfuchs.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150079/4759129OTS: Rackspace Technology