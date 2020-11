JAKARTA, Indonesien, 11. November 2020 /PRNewswire/ -- PT Mowilex Indonesia, der erste indonesische Lackhersteller, der von CarbonNeutral zertifiziert wurde, ist als Gewinner der prestigeträchtigen ACES (Asia Corporate Excellence & Sustainability) Awards in der Kategorie „ Best Performing Asian Company " ausgewählt worden. Mit der Auszeichnung wird die Führungsposition des Unternehmens in allen Geschäftsbereichen sowie seine unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit gewürdigt.