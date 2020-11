Wie Anleger vom Wachstumsmarkt Cyber Security profitieren können

IT-Sicherheitslücken kommen Unternehmen oft teuer zu stehen. Der mit Covid-19 einhergehende Boom der Digitalisierung treibt auch den Markt für sichere Cloud-Lösungen. Zu den Profiteuren gehören die beiden deutschen Unter

Covid-19 befeuert den Digitalisierungstrend. Jeder zweite Beschäftigte arbeitet inzwischen hierzulande im Homeoffice. Die Kehrseite der Medaille: Die Heimarbeit verursacht Schwachstellen in den betrieblichen IT-Systemen, da die privat angeschlossenen Rechner oft schlecht vor Viren und Hackerangriffen geschützt sind. Aber auch die IT-Systeme von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen wie etwa Krankenhäusern weisen zum Teil Schwachstellen auf, die im Falle eines erfolgreichen Angriffs immense Kosten verursachen können. Laut Aussage des Digitalverbandes Bitkom entsteht der deutschen Wirtschaft durch kriminelle Attacken auf Unternehmen in Deutschland jährlich ein Schaden von mehr als 100 Milliarden Euro.

Bedarf nach Cloudsicherheit wächst

Umso dringender ist es, dass sich Firmen, Behörden und Privatpersonen mit Hard- und Software sowie mit IT-Dienstleistungen vor Sabotage, Datendiebstahl und Spionage schützen. So ist es kaum verwunderlich, dass der Markt für Cyber Security seit Jahren mit zweistelligen Raten wächst. Auf dem Weltmarkt dominieren vor allem US-amerikanische Sicherheitsanbieter wie Cisco Systems, IBM, McAfee (Intel), Microsoft oder Palo Alto Networks.

Das IT-Analystenhaus Gartner prognostiziert für 2020 ein weltweites Wachstum im Security-Markt von 2,4 Prozent auf rund 124 Milliarden US-Dollar. Besonders der Bereich Cloud Security verstärke diesen Trend. Dies führen die Experten darauf zurück, dass immer mehr kritische Daten in der Datenwolke gespeichert werden. Beim Thema Cloudsicherheit geht es vor allem darum, die Cloud-Lösung vor einem unberechtigten Zugriff durch Dritte zu schützen. Zwar bieten Cloud-Provider bereits bestimmte Security-Services an, diese müssen jedoch entsprechend konfiguriert und durch zusätzliche Sicherheitslösungen erweitert werden. Fast 92 Prozent der deutschen Unternehmen nutzen, planen oder prüfen mittlerweile Cloud-Services. Die größten Sicherheitslücken bestehen bei öffentlich zugänglichen Clouds. Und je komplexer die Datenwolken werden, desto höher werden auch die Ansprüche an die benötigte IT-Sicherheit. Identity und Access Management gewährleisten, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf kritische Anwendungen wie Datenbanken oder Firewalls besitzen.