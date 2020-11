"Historische Chance" | DNB-Tech-Fondsmanager Tandberg-Johansen über Telekommunikationsaktien

Mit Blick auf das ewige Duell zwischen Growth und Value könnte ein Paradigmenwechsel bevorstehen. Die Diskrepanz zwischen beiden Kategorien ist fast so hoch wie kurz vor der dem Platzen der Dotcom Blase. Ohne auf die Bewertung zu achten, engagierten sich Anleger im Zuge der Coronakrise in großem Stil in Wachstumswerten und Titeln, die in den vergangenen Jahren besonders beliebt waren.

Die Dominanz der Technologiewerte in den Indizes ist heute so stark wie seit dem Platzen der Internetblase zu Beginn dieses Jahrtausends nicht mehr. Mit Facebook, Amazon, Google, Apple und Microsoft waren es nur fünf Aktien, die den 500 Titel umfassenden S&P 500-Index in positives Terrain geführt haben. Seit Beginn dieses Jahres sind ihre Kurse, aber nicht die Gewinne gestiegen, was zu deutlich größeren Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGVs) geführt hat. Bei Amazon beträgt es derzeit 69, nach 46,7 Anfang Januar. Gerade die Dotcom-Krise hat gezeigt, dass sich Anleger bei zu hoch bewerteten Aktien nicht der langfristigen Risiken bewusst sind und sich stattdessen zu stark auf das kurzfristige Momentum fokussieren. Dies stellt auch heute eine Herausforderung dar.

Ein Beispiel: Das KGV auf Basis der Gewinnprognosen für die kommenden 12 Monate im Bereich Software & Services liegt bei durchschnittlich 36. Berücksichtigt man die Aktienoptionen als Teil der Kompensation der Führungskräfte – was viele Anleger nicht tun – ergibt sich ein deutlich höheres Niveau. Firmen wie Adobe oder Salesforce kommen gar auf KGVs von 50 bzw. 75. Im gesamten Sektor gibt es derzeit nur wenige vernünftig bewertete Unternehmen, die langfristig überzeugende Renditechancen bieten.