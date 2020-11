MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Online-Marktplatzbetreiber Scout24 hat in der Corona-Krise von robusten Immobiliengeschäften profitiert. Da sich auch der Oktober weitgehend nach Plan entwickelt habe, werde trotz des erneuten Lockdowns an den Jahreszielen festgehalten, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Am Aktienmarkt kam dies gut an. Die Aktie legte am Vormittag um 3,9 Prozent auf 68,90 Euro zu.

Im dritten Quartal stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Vergleich zum Vorjahr leicht um rund 0,7 Prozent auf 44,1 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen in München mitteilte. Den Konzernumsatz steigerte Scout24 um ein Prozent auf 89,6 Millionen Euro und übertraf damit die Erwartungen von Analysten.