Halo Labs schließt Übernahme von Cannabis-Vertriebshändler Canmart aus Vereinigtem Königreich ab

Toronto (Ontario), 10. November 2020. Halo Labs Inc. (NEO: HALO, OTC: AGEEF, Deutschland: A9KN) („Halo“ oder das „Unternehmen“) hat seine bereits zuvor gemeldete Übernahme (die „Übernahme“) des Cannabis-Vertriebshändlers Canmart Ltd. („Canmart“) mit Sitz im Vereinigten Königreich abgeschlossen. Infolge der Übernahme hat Halo 100 Prozent der emittierten und ausstehenden Stammaktien von Canmart erworben und somit eine der wenigen Vertriebsplattformen für Produkte auf Cannabisbasis zur medizinischen Anwendung („CBPMs“) im Vereinigten Königreich geschaffen.

Höhepunkte der Transaktion

- Details der Übernahme:

Halo hat 100 Prozent der emittierten und ausstehenden Stammaktien von Canmart von den Aktionären von Canmart (die „ Canmart -Aktionäre“ ) im Austausch für die Emission von bis zu 135.416.666 Stammaktien von Halo („Halo-Aktien“) erworben.

Insgesamt 52.083.334 Halo-Aktien wurden nach dem Abschluss emittiert, wobei die verbleibenden zwei Tranchen von 52.083.332 bzw. 31.250.000 Halo-Aktien nach dem Erreichen von Performance-Meilensteinen innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschluss der Übernahme emittiert werden. Dies beinhaltet den Verkauf legal importierter Verschreibungen an 50 spezifische Patienten sowie den Import medizinischer Cannabisprodukte im Wert von mindestens 150.000 Pfund zu einem Preis, der ausreichend niedrig ist, um profitable Umsätze zu erzielen.



- Nach dem Abschluss der Übernahme hat sich Halo Folgendes gesichert:

Alle Lizenzen, die für den Import und den Großhandel mit CBPMs im Vereinigten Königreich erforderlich sind

Betrieb in einem 30.000 Quadratfuß großen externen Logistiklager im Südosten von England, das von Canmart verwaltet wird und dessen Schwerpunkt auf der Pharma- und Gesundheitsbranche liegt

Managementteam mit insgesamt über 60 Jahren Logistik- und Vertriebserfahrung im Pharma- und Gesundheitssektor, um das Geschäft zu erweitern

- Darüber hinaus sahen die Bedingungen der Übernahme Folgendes vor:

Unterzeichnung eines Poolvertrags, in dem sich die Canmart -Aktionäre verpflichtet haben, an keinem Handelstag an einer kanadischen Börse eine solche Gesamtzahl von Halo-Aktien zu verkaufen, die zehn Prozent des Gesamtvolumens der Verkaufsaufträge von Halo-Aktien des vorangegangenen Handelstages übersteigen würde

Unterzeichnung eines Hinterlegungsvertrags, wonach zehn Prozent der Halo-Aktien, die nach dem Abschluss der Übernahme an die Canmart -Aktionäre emittiert wurden, für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschluss der Übernahme treuhänderisch verwahrt werden

Von Anmoho LLC, einem unabhängigen Berater des Unternehmens, erbrachte Beratungsdienstleistungen, einschließlich einer allgemeinen und beratenden Prüfung, einer Kaufprüfung sowie der Erstellung einer Bewertung für insgesamt 10.156.250 Halo-Aktien Unterzeichnung eines Volumenbeschränkungsabkommens durch Anmoho LLC, dem zufolge Anmoho an keinem Handelstag an einer kanadischen Börse eine solche Gesamtzahl von Halo-Aktien verkaufen darf, die zehn Prozent des Gesamtvolumens der Verkaufsaufträge von Halo-Aktien des vorangegangenen Tages übersteigen würde

Der wachsende Cannabismarkt im Vereinigten Königreich

In einer Studie aus dem Jahr 2019 berichtete die International Energy Association, dass im Vereinigten Königreich 255 Tonnen Cannabis zu einem Preis von 2,6 Milliarden Pfund (3,4 Milliarden kanadische Dollar) an drei Millionen Konsumenten verkauft wurden.[i] In einer Publikation von Dr. Daniel Couch vom Centre for Medical Cannabis aus dem Jahr 2019 wird geschätzt, dass sich jedes Jahr 1,4 Millionen Bürger des Vereinigten Königreichs illegal mit Cannabis selbst behandeln.[ii] Es ist daher verständlich, warum Experten infolge der Lockerung der Beschränkungen bis 2024 voraussagen, dass der legale medizinische Cannabismarkt im Vereinigten Königreich das Potenzial aufweist, 400.000 aktive Patienten und einen Wert von einer Milliarde Pfund (1,3 Milliarden Dollar) zu erreichen. Angesichts geringerer Kosten, eines einfacheren Zugangs sowie bis zu 52 behandelbarer Erkrankungen schätzt Prohibition Partners[iii], dass die Gesamtzahl der Patienten, die mit medizinischem Cannabis behandelt werden, im Vereinigten Königreich im selben Zeitraum vier Millionen erreichen könnte.

Darüber hinaus berichtete die Interessenvertretung der Extraktionsindustrie kürzlich über die folgenden positiven Entwicklungen in der Cannabisindustrie des Vereinigten Königreichs, die die Annahmerate von legalem medizinischem Cannabis belegen:[iv]

- Die Zahl der Cannabiskliniken ist im Jahr 2020 um 50 Prozent gestiegen – mit über zehn separaten Standorten im ganzen Land.

- Cannabiskliniken haben nun eine kontinuierlich wachsende Warteliste mit 1.000 Patienten.

- Nachdem ein Patient von einem Anbieter untersucht wurde, ist die Verschreibungsrate auf 96 Prozent gestiegen.

- Die Care Quality Commission hat den Einsatz von telemedizinischen Konsultationen zur Behandlung von Patienten infolge der COVID-19-Pandemie genehmigt.

Im Dezember 2018 war Canmart eines der ersten Unternehmen, das die zunehmende Legalisierung von medizinischem Cannabis im Vereinigten Königreich vorwegnahm. Canmart verfügt über Know-how in den Bereichen Aufklärung, Lagerung und Vertrieb von Cannabis und besitzt alle relevanten Lizenzen für den Import von Cannabis in großen Mengen sowie für die Lagerung und den Vertrieb von CBPMs. Canmart verfügt über das erforderliche logistische Know-how, Lagereinrichtungen sowie solide Beziehungen zur Pharmabranche und dem Gesundheitswesen, um den wachsenden Patientenstamm des Landes und die Nachfrage nach medizinischen Cannabisprodukten zu decken.

„Wir sind begeistert von der Übernahme von Canmart und unserem Wachstumsplan für das Vereinigte Königreich“, sagte Kiran Sidhu, Co-Founder und Chief Executive Officer von Halo Labs. „Seit der Errichtung unserer von Bophelo Bioscience & Wellness betriebenen Anbaufläche in Lesotho im Süden von Afrika ist es uns gelungen, den Anbau und Vertrieb von qualitativ hochwertigem Cannabis zu erreichen, das aus exklusiver, eigener Genetik im Rahmen einer Lizenz von OG DNA Genetics stammt. Der Abschluss der Übernahme von Canmart wird es uns ermöglichen, unsere Reichweite von medizinischem Cannabis für Patienten, die nach einer individualisierten Behandlung im Vereinigten Königreich suchen, weiter auszudehnen, neue internationale Vertriebswege zu schaffen und gleichzeitig den Bruttogewinn von Halo zu steigern.“

Geplante globale vertikale Integration von Halo

Halo geht davon aus, dass die Anbau- und Produktionsbetriebe von Bophelo Bioscience & Wellness (Pty.) Ltd. („Bophelo“) in Kombination mit den Import- und Vertriebskapazitäten von Canmart das Wachstum eines gut positionierten Unternehmens zur Belieferung des Marktes im Vereinigten Königreich vorantreiben wird. Zunächst soll das von Bophelo produzierte Cannabis über Medcan in Malta laufen, wo die Blüte zu CBPMs verarbeitet, in das Vereinigte Königreich importiert und von Canmart an Apotheken und Kliniken vertrieben werden soll, die qualifizierte Patienten versorgen.

Darüber hinaus wird Canmart mit den zurzeit am Standort Bophelo laufenden Anbaubetrieben auf Großhandelsprodukte ausgerichtet sein, die von namhaften Genetikunternehmen stammen: DNA Genetics und Zkittlez. Durch die vertikal integrierte globale Lieferkette von Halo werden Patienten aus dem Vereinigten Königreich Zugang zu diesen qualitativ hochwertigen, geschützten Markenblüten- und -ölprodukten haben.

Da der Bedarf an medizinischem Cannabis steigt, spielen technologische Fortschritte eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung von Informationen über Cannabisprodukte an den Verbraucher. Zu Beginn dieses Herbstes meldete Halo die Einführung von Cannafeels – einer einfach zu bedienenden Online-Anwendung (die „App“) mit Inhalten, die Patienten und Konsumenten bei der Suche nach Cannabissorten auf ihren Computern, Tablets und Smartphones unterstützen. Durch die App können Patienten und Verbraucher vor, während oder nach Besuchen in Kliniken und Apotheken auf diese sortenbezogenen Inhalte zugreifen, um zu verstehen, wie verschiedene Sorten eine Reihe von Gesundheitsproblemen angehen und welche Auswirkungen psychologische und körperliche Vorteile für die Nutzer haben. Dadurch werden sich die Produkte von Canmart von jenen anderer Vertriebshändler im Vereinigten Königreich abheben und es ist davon auszugehen, dass sich der Marktanteil von Canmart an CBPMs erhöhen wird.

Andreas Met, Co-Founder von Halo und Head of International Operations, sagte: „Der Abschluss dieser Übernahme ist insofern aufregend, als der Cannabismarkt des Vereinigten Königreichs bis 2024 voraussichtlich größer sein wird als jener in Deutschland – und möglicherweise der größte separate medizinische Cannabismarkt der Welt sein könnte. Diese Übernahme – unterstützt durch seine Anbaubetriebe in Lesotho – positioniert Halo für schnelles Wachstum auf dem britischen Markt, was eine Schlüsselkomponente seines internationalen Wachstumsplans darstellt. Im Jahr 2021 planen wir, die bei Bophelo angebauten Produkte in das Vereinigte Königreich zu importieren.“

Unternehmensupdate von Halo

Halo Labs freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, die Finanzdaten für das Quartal zum 30. September 2020 am oder vor dem 13. November 2020 zu veröffentlichen. Das Unternehmen ist sich des jüngsten Anstiegs der Handelsaktivitäten mit den Aktien des Unternehmens bewusst und möchte bestätigen, dass dem Management des Unternehmens keine wesentlichen Änderungen der Betriebe des Unternehmens bekannt sind, die den jüngsten Anstieg der Marktaktivitäten erklären würden.

Über Canmart

Canmart wurde im Dezember 2018 ins Leben gerufen und war eines der ersten Unternehmen, das als Reaktion auf die Legalisierung von medizinischem Cannabis im Vereinigten Königreich gegründet wurde. Angesichts seiner Erfahrung bei der Aufklärung, der Lagerung und dem Vertrieb von Cannabis besitzt Canmart alle relevanten Lizenzen zur Lagerung und zum Vertrieb von CBPMs in der EU.

Canmart ist im Südosten von England ansässig und betreibt ein 30.000 Quadratfuß großes externes Logistiklager, das eigens auf die Pharma- und Gesundheitsindustrie ausgerichtet ist. Canmart nutzt sein umfassendes Netzwerk, um innovative und qualitativ hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen. Zurzeit importiert und vertreibt Canmart lizenzierte CBPMs an Fachärzte und deren Patienten im gesamten Vereinigten Königreich – ein Meilenstein, der im Jahr 2020 seinen Ausgang nahm. Canmart hat enge Beziehungen zu spezialisierten Kurierdiensten, Kliniken, Krankenhäusern und Apotheken aufgebaut, die einen reibungslosen, legalen Zugang zu den Produkten über eine Vielzahl von Kanälen ermöglichen – und den Patienten und Kunden stets einen außergewöhnlichen Service bieten.

Über Halo

Halo ist ein führendes, vertikal integriertes Cannabisunternehmen, das hochwertige Cannabisblüten, Öle und Konzentrate anbaut, extrahiert, produziert und vertreibt und seit Firmengründung sechs Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Halo verzeichnet ein solides Wachstum und unterhält Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Branchenführern, die das betriebliche Know-how des Unternehmens und seine Kompetenzen in der Vermarktung erstklassiger Produkte schätzen. Im Zuge des aktuellen Wachstums wird weiter in Schlüsselmärkte in den Vereinigten Staaten und Afrika expandiert. Auch eine geographische Expansion in die Märkte in Großbritannien und Kanada ist geplant. Mit seinem kundenorientierten Ansatz vermarktet Halo wertorientierte Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien. Das Unternehmen hat auch eine Reihe von Software-Systeme erworben, wie z.B. die Technologieplattformen CannPOS und Cannalift, und vor kurzem eine Vereinbarung zur Übernahme von CannaFeels unterzeichnet. Halo besitzt auch die Inhalationstechnologie Accudab.

Halo wird von einem starken, multidisziplinären und innovativen Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen in „Blue Chip-Unternehmen“ verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in den USA in Kalifornien, Oregon und Nevada tätig. Auf internationaler Ebene ist das Unternehmen derzeit mit dem Anbau von Cannabis in der Betriebsanlage von Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd. in Lesotho (einer 200 Hektar großen Konzession) befasst und hat über den Cannabislieferanten Canmart eine CBPM-Import- und Vertriebslizenz im Vereinigten Königreich erworben.

