--------------------------------------------------------------

Download Whitepaper

https://ots.de/cfTdye

--------------------------------------------------------------



Köngen (ots) - Konnte die deutsche Industrie nach dem ersten Lockdown die

erlittene Delle dank vorhandener Auftrags- und Lagerbestände noch recht gut

ausgleichen, steht diese Reserve für 2021 vielerorts nun nicht mehr zur

Verfügung. Folge: Zahlreiche Unternehmen kämpfen derzeit mit einer validen

Planung für das kommende Jahr. Wie eine aktuelle Marktbeobachtung der

Unternehmensberatung Staufen zeigt, fällt den Verantwortlichen vor allem der

Abschied vom klassischen Budget-Denken schwer. Dabei gibt es längst

praxiserprobte Alternativen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"In einigen Marktsegmenten liegt die Schwankungsbreite der für 2021 im Vergleichzum Vor-Corona-Jahr 2019 erwarteten Umsätze bei bis zu 50 Prozent", hat AndreasSticher, Partner für Restrukturierung bei der Unternehmensberatung Staufen,beobachtet. "Nimmt man dann noch die erschwerten Bedingungen bei derNeukundenakquise hinzu, ist die Aufstellung eines validen Budgets für daskommende Jahr in der Tat ziemlich problematisch."Restrukturierungsexperte Sticher empfiehlt daher, nur eine gröbere Basisplanungvorzunehmen und von dieser aus zwei bis drei Szenarien zu entwickeln. "Dabeisollte nicht ausschließlich in Stufen abwärts, sondern auch in positivenSzenarien gedacht werden", so der Staufen-Partner. Der zuletzt im Zusammenhangmit der vom Lockdown erneut hart getroffenen Kultur-Szene gefallene Satz "Wirmüssen alles erwarten - auch das Gute" gelte eben gerade auch für die Industrie.Doch warum scheitern derzeit noch so viele Unternehmen daran, vom Budget- aufein Szenario-Denken umzuschalten? Sticher: "Die fixen Kostenstrukturen zuhinterfragen oder eine Make-or-Buy-Rechnung aufzustellen, bekommen die meistennoch hin, aber mal in Größenordnungen von plus oder minus 25 Prozent Umsatz zudenken, stellt die Unternehmen häufig auf eine echte Mentalitätsprobe. Es wirdschlichtweg ausgeschlossen, dass die vorhandenen Strukturen und Prozesse solcheSzenarien hergeben."Aus zahlreichen Restrukturierungsmandaten weiß Sticher, dass Organisationen aberdeutlich dehnbarer und variabler aufgestellt werden können, als es aus derInnensicht eines Unternehmens zunächst für vertretbar erscheint. "Manchmalbedarf es der Sicht von außen, um die vorhandenen Potenziale aufzudecken. Invielen Unternehmen können die Reserven in den Prozessen gut und gerne um 20Prozent reduziert werden, ohne den Geschäftsbetrieb auch nur annährend zugefährden. Viele haben in der Corona-Krise gelernt, Kerngeschäftsprozesse mit