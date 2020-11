Treasury Metals Inc. kündigt Ernennung zum CEO an

TORONTO, 11. November 2020 - Treasury Metals Inc. (TSX: TML) ("Treasury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/treasury-metals ... ) freut sich, die Ernennung von Jeremy Wyeth zum Präsidenten und CEO mit Wirkung vom 7. Dezember 2020 bekannt zu geben. Jeremy Wyeth ersetzt Greg Ferron, der ab sofort in eine beratende Funktion wechselt.

Herr Wyeth bringt mehr als 35 Jahre vielfältige internationale Erfahrung in der Bergbauindustrie in diese Position ein. Zuletzt war Herr Wyeth Operations Director bei einem großen Maschinenbauunternehmen, wo er das Büro in Oakville leitete, wo er sich stark auf lokale und internationale Projekte konzentrierte. Während seiner Amtszeit baute er ein starkes Team auf, das das Unternehmen vergrößerte, so dass sich die Größe des Büros in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat und bis zum ersten Quartal 2021 weiteres Wachstum geplant ist. Herr Wyeth begann seine Karriere bei De Beers und arbeitete auf Bergwerken auf der ganzen Welt in Kanada, Russland, Brasilien und Südafrika. Mit De Beers zog er nach Kanada, um die Entwicklung, den Bau, die Inbetriebnahme und den Ramp-up der Victor Diamond Mine im Norden Ontarios zu leiten. Er führte das Victor-Projekt von der Vor-Machbarkeitsstudie bis zur Typkapazität. Das Victor-Projekt verfügte über ein Kapitalbudget von 1 Milliarde Dollar und wurde unter der Leitung von Herrn Wyeth 9 Monate vor dem Zeitplan und unter Budget abgeschlossen.

"Im Namen des Vorstandes möchte ich Jeremy bei Treasury Metals willkommen heißen", sagte Bill Fisher, Vorsitzender des Finanzministeriums. "Jeremys Tiefe und Breite seiner Erfahrung und seine Erfolgsbilanz beim Minenbau unter Einhaltung von Zeit und Budget machen ihn zum idealen Kandidaten, um das Finanzministerium durch die nächste Wachstumsphase zu führen, während wir die Goldlund- und Goliath-Projekte im Nordwesten Ontarios vorantreiben. Er ist nicht nur ein erfahrener Minenbauer, sondern auch ein erfolgreicher Teambuilder mit Unternehmergeist."

Herr Wyeth sagte: "Ich freue mich darauf, in dieser aufregenden Zeit zu Treasury zu kommen und werde mich voll und ganz darauf konzentrieren, die Projekte Goliath und Goldlund voranzubringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Interessengruppen und dem Team von Treasury, während wir diese Projekte durch Studien und letztendlich durch eine Bauentscheidung vorantreiben. Einer meiner größten Karrierehöhepunkte war die erfolgreiche Entwicklung des Bergwerks Victor, und ich freue mich darauf, es wieder zu tun. ”