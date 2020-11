Die Konzerthalle Shanghai ist Gastgeber des Forums zu ihrem 90-jährigen Jubiläum und lädt Theaterkünstler, Musiker und Wissenschaftler aus aller Welt ein, zukünftige Möglichkeiten in der Post-COVID-Ära zu erkunden

SHANGHAI, 11. November 2020 /PRNewswire/ -- Zur Feier ihres 90-jährigen Bestehens veranstaltet die Shanghai Concert Hall am 29. Oktober ein internationales Forum unter dem Motto „Neue Wege, neue Anfänge", das per Live-Streaming online übertragen wird.

Als Teil der feierlichen Veranstaltungen anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Shanghai Music Hall besteht das Forum aus verschiedenen Sitzungen, darunter Eröffnungsreden, Podiumsdiskussionen, die Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens in der Cloud und Online-Programmpräsentationen. Im Jahr 2020 feiert die Shanghai Concert Hall ihr 90-jähriges Jubiläum, indem sie die Zukunft historisch wichtiger Kunststätten untersucht und über den „Neustart" der darstellenden Kunstbranche in der Post-COVID-Ära nachdenkt.

Vertreter der Royal Albert Hall (Großbritannien), Suntory Hall (Japan), Esplanade - Theatres on the Bay (Singapur), Shanghai Grand Theatre, Shanghai Concert Hall, Shaanxi Opera House/Xi'an Concert Hall, Elbphilharmonie (Hamburg), Philharmonie de Paris / Cité de la musique (Frankreich), La Seine Musicale (Frankreich) treffen mit weltweit führenden Künstlern und Wissenschaftlern wie Xu Shuya, Daniel Hope, Luo Xiaoci online zusammen, um die Möglichkeiten für das Theater und die Branche der darstellenden Künste nach 2020 zu diskutieren.

Den Herausforderungen der Branche entgegentreten

Einblicke von renommierten Theaterdirektoren

Der plötzliche Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 hat das Leben der Menschen stark beeinträchtigt und die globale Theater- und Schauspielbranche vor beispiellose Herausforderungen gestellt. Dies wiederum hat die Theaterschaffenden dazu gedrängt, belastbar zu bleiben und neue Wege nach vorn zu beschreiten.

In der Vormittagssitzung des Forums zum 90. Jahrestag der Shanghai Concert Hall hielten FANG Jing, Geschäftsführer der Shanghai Concert Hall, Tsuyoshi Tsutsumi, Präsident der Suntory Hall (Japan), Craig Hassall, CEO der Royal Albert Hall (Großbritannien), und Yvonne Tham, CEO von Esplande -Theatres on the Bay (Singapur) die Eröffnungsreden, in denen sie auf die Herausforderungen eingingen, denen sich die Branche der darstellenden Künste gegenübersieht, und gaben Einblicke in die künftige Entwicklung der Konzertsäle auf Grundlage ihrer Erfahrungen bei der Bekämpfung der Pandemie in ihren jeweiligen Organisationen.