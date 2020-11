Kann die Continental-Aktie nach dem Kursrutsch auf 110 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Im Zuge der massiven Kursanstiege zum Wochenbeginn legte auch die Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) ordentlich zu. Mit 107,65 Euro erreichte die Aktie am 10.11.20 sogar den höchsten Stand seit dem Märztief. Nach der Veröffentlichung der aus Sicht des Unternehmens soliden Zahlen für das dritte Quartal rutschte die Aktie zum Handelsbeginn des 11.11.20 um bis zu 4,34 Prozent auf 102,40 Euro ins Minus. In weiterer Folge konnte der Kursverlust allerding wieder reduziert werden.

Die Experten von Jefferies & Company bekräftigte nach den Zahlen wegen des neuen Ausblicks in ihrer neuesten Analyse mit einem Kursziel von 123 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Continental-Aktie in den nächsten Wochen die aktuelle Schwäche ablegen, um wieder Fahrt auf bis zu 110 Euro aufzunehmen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.