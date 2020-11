Stiftung BE OPEN von Elena Baturina veranstaltet den Studentenwettbewerb "Design for Sustainable Cities" zur Unterstützung des SDG-Programms der Vereinten Nationen

London (ots/PRNewswire) - Beiträge zum internationalen Studentenwettbewerb

"Design for Sustainable Cities" können bis zum 31. Dezember 2020 eingereicht

werden



"Design for Sustainable Cities" (http://citydesign2020.com/) ist ein

internationaler Studentenwettbewerb, der von BE OPEN (http://beopenfuture.com/)

und der Cumulus (https://www.cumulusassociation.org/) Vereinigung zur

Unterstützung von SDG11 "Nachhaltige Städte und Gemeinden" der Vereinten

Nationen organisiert wird. Der Wettbewerb steht Studierenden und Absolventen

aller Kunst-, Design-, Architektur- und Mediendisziplinen von Universitäten und

Hochschulen weltweit offen.





Nach den Daten des SDG-Programms der UNO lebt seit 2007 mehr als die Hälfte derWeltbevölkerung in Städten, und dieser Anteil wird bis 2030 voraussichtlich auf60 % steigen. Städte und Ballungsgebiete sind die Motoren desWirtschaftswachstums. Sie verursachen jedoch Probleme wie erhöhteKohlenstoffemissionen und Ressourcennutzung. Die rasche Urbanisierung führt zueiner wachsenden Zahl von Slumbewohnern, unzureichender und überlasteterInfrastruktur und Dienstleistungen, einer Verschärfung der Luftverschmutzung undungeplanter Zersiedelung.Es ist kreatives Handeln erforderlich, um all diese Probleme anzugehen. AlleBeteiligten dieses internationalen Wettbewerbsprogramms sind sich sicher, dassKreativität oder Design-Denken ein integraler Bestandteil des Übergangs zu einernachhaltigen Existenz ist.Das Ziel von "Design for Sustainable Cities" ist es, die besten Designideen und-projekte, die die Prinzipien und Ziele des SDG-Programms der Vereinten Nationenverkörpern, zu würdigen, zu präsentieren und zu fördern.Top-Ideen, sei es eine Einzel- oder eine Mannschaftseinreichung, können bei BEOPEN die folgenden Preise gewinnen:- den Hauptpreis von 5.000 EUR- den Founder's Choice Preis in Höhe von 3.000 EUR- den Public Vote Preis in Höhe von 2.000 EUR- den Safe City-Preis in Höhe von 2.000 EURoder in die Liste der 50 ehrenvollen Erwähnungen eingetragen werden und in derOnline-Galerie des Wettbewerbs präsentiert werden.Die Gründerin von BE OPEN, Elena Baturina, erklärt: "Es ist ein weitverbreiteter Irrglaube, dass Menschen in den Studentenjahren kein Interesse anPolitik, Nachhaltigkeit und anderen für ihre Zukunft entscheidenden Themenhaben. BE OPEN hat schon immer mit Studenten und Absolventen an einer ganzenReihe von Bildungsprojekten und Wettbewerben gearbeitet, und ich bin davonüberzeugt, dass die jüngere Generation heute verantwortungsbewusster undsensibilisierter ist, als wir es in ihrem Alter waren. Ich sehe, dass diejüngere Generation die Probleme, die wir ihr aufbürden, mit unglaublichemEngagement, Reaktionsfähigkeit und Mut angeht. Und ich glaube an ihre Fähigkeit,die Welt kreativ zu verändern.""Design for Sustainable Cities" ist ab jetzt für Online-Einreichungen offen.Pressekontakt:Lilia Valieva+7 495 937 2362press@beopenfuture.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/110656/4759189OTS: BE OPEN