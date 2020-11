Hopin kündigt 125 Millionen USD in Serie-B-Finanzierung an, um die wachsende Industrie für virtuelle und hybride Veranstaltungen anzutreiben

Hopin, ein führender Anbieter von virtuellen Veranstaltungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen 125 Millionen USD an Finanzmitteln der Serie B beschafft hat, angeführt von dem bestehenden Investor IVP und dem neuen Investor Tiger Global und zusammen mit Coatue und DFJ Growth sowie Hopins zurückkehrenden Investoren Accel, Northzone, Salesforce Ventures und Seedcamp. In nur acht Monaten erlebte Hopin ein beeindruckendes Wachstum, das von 5.000 registrierten Benutzern und 1.800 Organisationen, die Veranstaltungen auf der Hopin-Plattform abhalten, auf 3,5 Millionen Benutzer und über 50.000 Organisationen, die Veranstaltungen abhalten, anstieg. Das Unternehmen ist in der gleichen Zeit von acht Mitarbeitern auf über 200 in 38 Ländern gewachsen – und erwartet bis zum Jahresende 150 weitere Mitarbeitereinstellungen. Diese neue Investition bestätigt den Fortschritt des Unternehmens und wird es Hopin ermöglichen, seine Plattform weiter zu skalieren, sein Team zu erweitern, der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, weiterhin Innovationen online zu bringen und schließlich das virtuelle Veranstaltungserlebnis so normal wie physische Veranstaltungen zu gestalten. Hopin hat seit Februar mehr als 170 Millionen USD aufgebracht.

Seit der Ankündigung der 40-Millionen-USD-Runde der Serie A im Juni hat Hopin Tausende von Kunden gewonnen, darunter The Atlantic, Miro, die NATO, The Next Web, TechCrunch, Twitch, UCLA, die University of Notre Dame und die Wildlife Conservation Society. Mit Hunderten von neuen Organisationen, die jeden Tag hinzukommen, führt Hopin die Zukunft der Veranstaltungen mit einem neuen Modell für Veranstaltungsmanagement und Erlebnismarketing an.

„Hopin ist das am schnellsten wachsende Unternehmen, das wir bisher gesehen haben, und hat seinen Plan seit unserer letzten Investition im Juni deutlich übertroffen“, sagte Jules Maltz, General Partner, IVP. „Wir hatten das Glück, in frühe Hypergrowth-Unternehmen wie Slack, Snap und Twitter zu investieren. Hopin ist eines der seltenen Unternehmen mit einem ähnlichen Wachstumspfad – sie haben eine extrem kundenorientierte Organisation mit einem ehrgeizigen innovativen Fahrplan aufgebaut, den sie schnell skalieren können – ein sicheres Erfolgsrezept.“