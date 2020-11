Vancouver, British Columbia, 11. November 2020 — Wie das Unternehmen BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV, FWB: 5LB) („BioVaxys“) bekannt gibt, zeigen die Ergebnisse der präklinischen Tierstudie (auch bekannt als „Mäusemodellstudie“) zu seinem Covid-19-Impfstoffkandidaten BVX-0320, dass der Impfstoff eine positive Immunreaktion gegen das Spikeprotein (S-Protein) des SARS-CoV-2-Virus auslöst. Frühere interimistische Daten aus der Studie wiesen bereits auf ein sich abzeichnendes hervorragendes Verträglichkeitsprofil hin. Es wurden keine nennenswerten klinischen Vorkommnisse oder Toxizitäten bei den Mäusen beobachtet. Als die Studie nach 6 Wochen abgeschlossen wurde, war das hervorragende Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil nach wie vor gegeben.

Im Rahmen der im September 2020 eingeleiteten und von der führenden unabhängigen Auftragsforschungsorganisation („CRO“) Charles River Laboratories, Inc. im Auftrag von BioVaxys durchgeführten präklinischen Studie wurde die von BVX-0320 hervorgerufene Antivirus-Immunreaktion in einem kontrollierten Mäusemodell untersucht. Dabei wurde die Bildung von Antikörpern gegen das Protein, welches das Virus an menschliche Zellen bindet, gemessen. Nach zwei Injektionen von BVX-0320, die zusammen mit dem immunologischen Adjuvans QS21 an 28 Mäuse in vier Dosisstufen verabreicht wurden, entwickelten 96,4 % der Tiere positive Antikörperreaktionen. Der Nachweis erfolgte in Woche 6. Wie erwartet, waren vor der Verabreichung von BVX-0320 alle Tiere Antikörper-negativ, mit Ausnahme einer Maus, die eine Borderline-Reaktion zeigte. Von Bedeutung ist, dass Mäuse, die das Adjuvans QS21 ohne den Wirkstoff BVX-0320 erhielten, keine Antikörperreaktion entwickelten.

Kenneth Kovan, seines Zeichens Gründungsmitglied, President und Chief Operating Officer von BioVaxys, nahm zu den Ergebnissen wie folgt Stellung: „Nachdem die ersten Daten zeigen, dass BVX-0320 eine Antikörperreaktion auf das Spikeprotein (S-Protein) des SARS2-Virus stimuliert, würden wir eine ähnliche Reaktion auch gegen eine Infektion mit lebenden Viren erwarten. Obwohl hier noch einiges an Arbeit vor uns liegt, ist diese neue Datenlage in diesem Entwicklungsstadium unseres Impfstoffs von zentraler Bedeutung.“