Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Der Countdown läuft! Am Montag starten zum ersten Mal inihrer Veranstaltungsgeschichte komplett im virtuellen Format die weltführendeMedizinmesse MEDICA und die internationale Nr.1-Veranstaltung für denZuliefermarkt der medizinischen Fertigung, die COMPAMED, als virtual.MEDICA undvirtual.COMPAMED mit gut 1.400 Ausstellern aus 56 Nationen. An den vierVeranstaltungstagen (16. - 19. November 2020) wird den internationalenOnline-Besuchern aus allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft unterhttps://virtual.MEDICA.de (https://virtual.medica.de/) undhttps://virtual.COMPAMED.de (https://virtual.compamed.de/) ein vielfältigesProgramm geboten bestehend aus drei zentralen Bereichen: Conference Area(Konferenz- und Forenprogramm), Exhibition Space (Aussteller undProduktneuheiten) sowie Networking Plaza (Netzwerken/ Matchmaking).In der Conference Area läuft an allen Veranstaltungstagen ab 10 Uhr einvierstündiger deutschsprachiger und sechsstündiger englischsprachiger Stream mitBeteiligung von fast 400 Speakern in 321 einzelnen Programmpunkten. Einen derzahlreichen Höhepunkte gibt es direkt am ersten Tag (16.11.), wenn gegen 15 Uhrim deutschsprachigen Stream zum MEDICA ECON FORUM Bundesgesundheitsminister JensSpahn mit Jens Baas, dem Vorsitzender des Vorstands der Techniker Krankenkasse,Perspektiven der Gesundheitspolitik diskutiert.Den Highlights am zweiten Tag ist das Finale der 9. MEDICA Start-up COMPETITIONzuzurechnen (17.11./ ab 14:10 Uhr). Im Rahmen des MEDICA CONNECTED HEALTHCAREFORUM pitcht die kreative Gründerszene um die Siegtrophäe mit ihrenEntwicklungen zu Apps, Diagnostik, Robotik oder auch Lösungen KünstlicherIntelligenz für den Healthcare-Bereich.Eine besondere Rolle hinsichtlich der Bewältigung des Corona-Pandemiegeschehensgebührt dem Fachgebiet der Labormedizin. Hier setzt die virtual.MEDICA in derConference Area einen Schwerpunkt mit dem MEDICA LABMED FORUM. Unter denSpeakern ist am dritten Tag (18.11./ ca. 12:10 Uhr) Prof. Hendrik Streeck ineiner englischsprachigen Session zu aktuellen Entwicklungen desSARS-CoV-2-Testings (SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2).Der Schlusstag hat ebenfalls eine Reihe spannender Sessions zu bieten - imZeichen der Zeit und am Puls der technischen Entwicklung . Zum Beispiel geht esim MEDICA TECH FORUM unter Federführung der Industrieverbände SPECTARIS und ZVEIum "Hygienisches Design und antimikrobielle Technologien zurInfektionsprävention bei Medizinprodukten" (19.11./ 11 Uhr).Eingebunden in die Conference Area werden zudem die Programm-Streams der