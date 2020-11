Die neue Pick&Pack Lager-Software (LVS) des Startups pakaneo GmbH mit Hauptsitz in Lindau ist erfolgreich auf dem wachsenden Markt gestartet

Lindau, Reutlingen, Berlin (ots) - Lager Software neu definiert.



Einlagern - Picken & Packen - Versenden mit pakaneo. Das angestaubte und

vermottete Image von Lagerhaltung kommt mit innovativen Ansätzen und mehr Freude

für Lagerarbeiter und spart den Anbietern viel Geld.



Lagersoftware optimiert auf den Kern, das Wesentliche.





Mit bestehenden Standards wie laufoptimierten Wegen, Barcode Scanning undHandsfree Pick&Pack. Für pakaneo-Kunden ist es nun möglich geworden, sich ihrLager, egal welcher Größe, anzulegen und Regale per Drag&Drop einfach in dierichtigen Positionen zu ziehen. Mit vielen weiteren vereinfachenden Funktionenbei der Abwicklung eines Fulfillment oder E-Commerce Lagers ist pakaneo das neueSystem für Onlineshop Lager und Lager Dienstleister.pakaneo füllt eine Lücke in der Flut der ERP, Lager-Warenwirtschaftssysteme undAuftragsabwicklungwicklungssysteme für E-Commerce Shops und FulfillmentDienstleister als Lagerverwaltungssoftware (LVS).Höhere Konzentration der Mitarbeiter und mehr Geschwindigkeit für die Abwicklungvon Aufträgen.Pick und Pack Geschwindigkeit wird durch z.B. farbige Regalböden und andereoptische Wegweiser maximiert. Weitere Angaben zum Prozess werden nicht auf demUnternehmensprofil http://pakaneo.de/ gezeigt, bevor man nicht dieVerschwiegenheitserklärung unterschrieben hat. Jedoch kann sich jeder einesehenswerte und durchaus spannende Live-Online Präsentation einfach beimSales-Team buchen.Preisgestaltung ist transparent und für jede Lagergröße bezahlbarPreise zur Lagersoftware haben bei pakaneo Konzept und ziehen sich alselementarer Ansatz durch das Unternehmen. Es wird nur bezahlt, was auch wirklichgenutzt wurde. Alle Updates sind im Preis bereits inbegriffen. LaufendeWeiterentwicklung ohne komplizierte Updates.Pressekontakt:pakaneo GmbHGerberschanze 1a88131 Lindau+49 (0) 8382 98 398-25mailto:servus@pakaneo.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150066/4759264OTS: pakaneo GmbH