Medienakkreditierung für den G20-Gipfel in Riad schließt in weniger als zwei Wochen - keine Verlängerung möglich Nachrichtenagentur: news aktuell | 11.11.2020, 12:00 | 53 | 0 | 0 11.11.2020, 12:00 | Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Der diesjährige G20-Gipfel der Staats-

und Regierungschefs in Riad wird im Zeitraum von Samstag, 21. November, bis

Sonntag, 22. November 2020, virtuell stattfinden.



Akkreditierte Medien erhalten Zugriff auf die eigens eingerichtete Microsite zum

G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Dieses exklusive Medienportal wird

Live-Feeds, Fernsehbilder und Einzelbilder vom Treffen der Staats- und

Regierungschefs und den Vorbesprechungen übertragen, inklusive des

abschließenden Sherpa-Treffens und des Treffens der Finanzminister und

Zentralbankpräsidenten.





Medienbriefings der saudischen Minister und unterschiedlicher G20-Delegationen

rund um den Globus, auf die Eröffnungs- und Abschlussrede des G20-Gipfels sowie

auf die Pressekonferenz der Präsidentschaft zum Abschluss des Gipfels.



Anträge auf Akkreditierung senden Sie bitte über das Akkreditierungsportal des

G20 Saudi Sekretariats ein: https://accreditation.g20.gov.sa/PublicRegistration/

MediaLoginAndApplyToMeeting?meetingId=044412b4-fa84-4d46-a9cd-6dfa179341cb



Die Akkreditierung schließt um 23:59 Uhr AST am 20. November und es wird keine

Möglichkeit zur nachträglichen Akkreditierung geben. Alle Medienvertreter werden

gebeten, sich frühzeitig zu bewerben, damit sie ihre Login-Informationen für die

Microsite rechtzeitig und ohne Verzögerung erhalten.



Zur Unterstützung des Akkreditierungsprozesses haben wir einen Userguide

vorbereitet. Diese Anleitung für das Akkreditierungsportal ist auf der Webseite

der G20 über den folgenden Link verfügbar:

https://g20.org/en/media/Pages/Accreditation.aspx



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/148802/4759280

OTS: Saudi G20 Presidency





