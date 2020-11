Anlegerverlag BioNTech mit Durchbruch bei Corona-Impfstoff – Neues Allzeit-Hoch! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 11.11.2020, 11:48 | 87 | 0 | 0 11.11.2020, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens können sich aktuell über rekordverdächtige Zahlen an der Börse freuen. Der Grund dafür könnte ein Durchbruch bei der Forschung zum Corona-Impfstoff sein. Diese Nachricht besorgt BioNTech ein neues Allzeit-Hoch an der Börse. Anleger-Tipp: Welche Folgen ein zugelassener Impfstoff für BioNTech und die BioNTech-Aktie hätte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung der vergangenen Tage ist der Download an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei. Einfach hier klicken. So wurde bekannt, dass der entwickelte Impfstoff die Ansteckungsrate effektiv zu unterbinden scheint. Die Wirksamkeitsrate liegt dem Vernehmen nach bei 90 Prozent. Diese Nachricht wird bereits als Meilenstein in Sachen Beenden der Pandemie bezeichnet. Der Aktienkurs kletterte infolgedessen auf das neue Allzeit-Hoch von 95,42 Euro. Heute muss der Kurs jedoch ein minimales Minus von 1,06 Euro und 1,11 Prozent hinnehmen. Die Zahlen sind nach Bekanntgabe jedoch exorbitant in die Höhe geschnellt, was jederzeit wieder passieren könnte. Fazit: BioNTech ist der vielleicht größte Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie. Welche Chancen die Aktie bietet, aber auch welche Risiken Anleger eingehen, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer