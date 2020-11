--------------------------------------------------------------

"Bei der Speicherung großer Datenmengen ist die Bankenbranche aus historischerSicht einer der Vorreiter gewesen. Ein großer Teil der aus Daten gewonnenenInformationen wurde bislang aber nur zum Teil effizient genutzt", sagt JoachimButterweck, Senior Manager bei der auf Finanzdienstleister spezialisiertenUnternehmensberatung Cofinpro. Angesichts des verschärften Wettbewerbs aufgrundneuer Marktteilnehmer müssten die Institute jetzt umdenken und ihre Datenstrategisch z.B. für eine Digitalisierung und Effizienzsteigerung der Prozesseoder eine zielgruppengenauere Ansprache nutzen. Die aktuelle Expertenstudie'IT-Management' offenbart dabei noch viel Raum für Optimierung, damit dasPotenzial wirklich gehoben werden kann.Nach Ansicht von Digitalisierungsexperte Butterweck fehlt in vielen Institutendas Fundament für eine umfassende Datenanalyse. So bewerten 58 Prozent der imRahmen der Studie befragten Banker die Qualität der in ihrem Haus gespeichertenDaten als verbesserungswürdig. Und nur 45 Prozent bescheinigen ihrem Instituteine uneingeschränkte Sorgfalt bei der Behandlung von Daten."Zwar haben 85 Prozent der Unternehmen die Bedeutung der Qualität von Datenerkannt, aber nur knapp jeder Dritte kann die Aussage 'wir haben festeVerantwortlichkeiten für Datenqualität definiert' uneingeschränkt teilen",erklärt der Senior Manager. So könne das Potenzial nicht ausgespielt werden.Denn statt Daten für die Prozessoptimierung oder die Klassifizierung undPotenzialeinwertung von Kundengruppen aufzubereiten und zu nutzen, würdenweiterhin oft nur Stammdaten für den originären Nutzungszweck oder zur Erfüllungregulatorischer Anforderungen herangezogen.Eine sinnvolle Datennutzung scheitert bisher häufig daran, dass die Ziele nichtklar definiert sind oder aber die Informationen in unterschiedlichen Formatenvorliegen und nicht strukturiert abrufbar sind. "Weniger als die Hälfte derBanken geht nach eigener Aussage strategisch mit den eigenen Daten um", sagtButterweck. 54 Prozent der Banker bemängeln zudem, dass Daten an verschiedenenStellen gesammelt und gespeichert werden. Dies erschwert die Bereitstellungvalider Daten und deren Nutzung massiv."Das Wissen um den Schatz ist vorhanden, oft fehlt jedoch der Wille zum Investin Technologie und Know-how. Um langfristig z.B. mit digitalen Geschäftsmodellengegen die neuen Wettbewerber bestehen zu können, müssen die Banken ihreDatenflut nutzbar machen", so der Bankenexperte Butterweck. Die wesentlichenHebel, um Datenmengen erfolgreich zu beherrschen, wurden von denStudienteilnehmern identifiziert: neben der Transparenz über Datenherkunft undDatenverwendung und Investitionen in IT-Systeme, Sicherheit und Performancemüssen Skills und ggf. auch neue Rollen im Datenmanagement geschaffen werden.Nur so gelingt Banken der Weg zum Datenspezialisten.Die komplette Studie können Sie herunterladen unter:http://www.cofinpro.de/medien/studie/it-managementÜber Cofinpro ( http://www.cofinpro.de/ )Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Finanzdienstleister bei derVerbesserung von Geschäftsprozessen. Zu den Kunden zählen große Privatbanken,Landesbanken und der genossenschaftliche Sektor sowie die führendenKapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007 als mitarbeitergetrageneAktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen mehr als 180Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2020 zum zehnten Mal in Folge vomGreat Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten ArbeitgeberDeutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: mailto:claudia.thoering@corpnewsmedia.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104351/4759287OTS: Cofinpro AG