Mannheim, Basel (ots) - Deutsche Chemiemanager sehen die wachsende

Zukunftsunsicherheit als hohe Herausforderung für die eigene Branche. Dennoch

zeigen sie sich selbstbewusst bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung und der

künftigen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Chemie. Als Erfolgsfaktoren in

bleibend unsicheren Zeiten gelten agile Strukturen, kompetente Mitarbeitende und

nachhaltige Produkte. Dies ergab das 35. Trendbarometer CHEMonitor, für das

Top-Manager der deutschen Chemieindustrie von Mitte August bis Mitte Oktober

2020 befragt wurden.



In einer Zeit, in der Unsicherheit und Ungewissheit normal sind, wird

Planbarkeit zur Unmöglichkeit. Die größten Herausforderungen für das eigene

Unternehmen in Bezug auf eine wachsende Zukunftsunsicherheit und Unplanbarkeit

sehen die befragten Chemiemanager im Marktumfeld (88 % der Nennungen).

Politische Risiken erwarten sie vor allem im internationalen Kontext: 94 % der

Befragten rechnen damit, dass die Polarisierung der Staaten auf globaler Ebene

zunehmen wird.





Positiver wirtschaftlicher AusblickDie Mehrheit der Chemiemanager geht davon aus, dass die verminderte Planbarkeitauch über die Coronakrise hinaus anhalten wird. Dennoch zeigen die Ergebnisseder CHEMonitor-Umfrage ein hohes Selbstbewusstsein der Manager in Bezug auf dieZukunftsfähigkeit des eigenen Unternehmens und der Branche: 91 % sind derMeinung, dass die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens in der Welt des neuenJetzt steigen wird. Auch der wirtschaftliche Ausblick ist zuversichtlich: 28 %der Befragten erwarten aktuell eine stabile Geschäftsentwicklung im eigenenUnternehmen, 60 % geben gar einen positiven Ausblick. "Die deutscheChemieindustrie geht selbstbewusst durch das neue, volatile Jetzt. Dieanstehenden Herausforderungen im wirtschaftlichen und politischen Umfeld werdendie deutschen Unternehmen nach eigener Einschätzung wettbewerbsfähiger machen.Dies kann gelingen, wenn der Fokus auf neue, nachhaltige Produkte und Verfahrengesetzt wird", kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOTManagement Consultants, die Ergebnisse des aktuellen CHEMonitor-Trendbarometers.Erfolgfaktoren für unsichere ZeitenBefragt nach den Erfolgsfaktoren für Unternehmen in einem zunehmend unsicherenund nicht planbaren Umfeld gab das CHEMonitor-Panel eine deutliche Antwort:Jeweils 98 % der Manager nannten kompetente, initiative Mitarbeitende undanpassungsfähige Unternehmensstrukturen als wesentliche Erfolgskriterien. AufPlatz drei mit 95 % der Nennungen folgen nachhaltige und wertschöpfendeVerfahren und Produkte. Dr. Jörg Schmid, Studienleiter des CHEMonitors beiCAMELOT, fasst die Umfrageergebnisse zusammen: "Was auch nach der Pandemiebleiben wird, ist ein hohes Maß an Zukunftsunsicherheit. Gewinner werdenUnternehmen sein, die einerseits eine klare, nachhaltige Vision umsetzen undandererseits mit kompetenten, eigenverantwortlichen Mitarbeitern und agilenUnternehmensstrukturen Veränderungen schnell folgen können. Dies wird fürGroßkonzerne eine besondere Herausforderung darstellen."Eine ausführliche Zusammenfassung der aktuellen CHEMonitor-Ergebnisse steht zumkostenfreien Download unter https://www.camelot-mc.com/de/35-chemonitor-trendbarometer-fur-die-deutsche-chemieindustrie/ zur Verfügung.Über den CHEMonitorDer CHEMonitor ist Meinungs-Barometer und Trendmonitor für die deutscheChemiebranche. Er bildet regelmäßig und systematisch die Bewertung derStandortbedingungen sowie Prognosen zur künftigen Investitions- undBeschäftigungsentwicklung ab und greift darüber hinaus aktuell diskutierteThemen der Branche auf. Dem CHEMonitor-Panel gehören mehr als 200Top-Entscheider der deutschen Chemiebranche an. Das Panel besteht seit dem Jahr2007. Die CHEMonitor-Trendumfrage wird zwei Mal jährlich durchgeführt von derInnofact AG im Auftrag der Fachzeitung CHEManager und des BeratungsspezialistenCAMELOT Management Consultants.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist fürValue Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie.Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern undHauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die engeZusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantierenden Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von derEntscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung.http://www.camelot-mc.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: mailto:sgsc@camelot-mc.comhttp://www.camelot-mc.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/83079/4759293OTS: Camelot Management Consultants AG