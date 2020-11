Chemiegeschäft hat sich erholt / Bericht des VCI zur wirtschaftlichen Lage der Branche im 3. Quartal 2020

Frankfurt/Main (ots) -



- Branchenproduktion steigt um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorquartal

- Erzeugerpreise legen um 0,5 Prozent zu

- Umsatz auf Erholungskurs (+2,8 Prozent)

- Prognose: Unsicherheit nimmt wegen Corona-Krise zu



Nach coronabedingten Rückschlägen im ersten Halbjahr hat sich das Geschäft der

chemisch-pharmazeutischen Industrie im dritten Quartal 2020 wieder erholt. Die

Produktion in Deutschlands drittgrößter Industriebranche stieg im Vergleich zum

Vorquartal. Die reinen Chemiesparten ohne Pharma verzeichneten einen besonders

kräftigen Zuwachs. Branchenumsatz und Erzeugerpreise entwickelten sich auch

positiv. Alle Kennzahlen lagen aber deutlich unter Vorjahr.





Die weltweite Wirtschaftskrise ist außerdem noch lange nicht überwunden.Mittlerweile hat sich die zweite große Infektionswelle aufgebaut. Vieleeuropäische Länder und Deutschland haben die Maßnahmen zum Gesundheitsschutzmassiv verstärkt. Die Geschäftsaussichten der Chemieunternehmen haben sich daherzuletzt wieder eingetrübt.VCI-Präsident Christian Kullmann sagt zur Lage der Branche: "Der Chemie stehtnach der aktuellen Erholung ein schwieriges Schlussquartal bevor. Auch wenn derAuftrieb in der Industrie stark war, droht durch Corona ein neuer Dämpfer.Wirtschaft und Gesellschaft sind gefordert, durch wirksame Maßnahmen undrichtiges Verhalten das Infektionsrisiko einzudämmen. Die Bundesregierung mussverhindern, dass es zu dauerhaften wirtschaftlichen Schäden kommt."PrognoseDer VCI geht für 2020 weiterhin von einem Produktionsrückgang in derchemisch-pharmazeutischen Industrie von 3,0 Prozent aus. Bei rückläufigenPreisen (- 2,0 Prozent) sinkt der Branchenumsatz um 6,0 Prozent auf 186,4Milliarden Euro.ProduktionIm Vergleich zum Vorquartal stieg die Chemieproduktion inklusive Pharma von Julibis September 2020 um 1,9 Prozent. Das reine Chemiegeschäft legte sogar um 4,9Prozent zu, da die Nachfrage aus der Industrie anzog. Die Kapazitätsauslastungder Anlagen stieg von 77,5 Prozent auf 81,6 Prozent.ErzeugerpreiseChemische Erzeugnisse waren im dritten Quartal 0,5 Prozent teurer als imVorquartal, aber 2,6 Prozent günstiger als im Vorjahr. Niedrige Ölpreise und dieinsgesamt schwache Nachfrage verhinderten stärkere Preisanstiege.UmsatzVon Juli bis September 2020 legte der Branchenumsatz gegenüber dem Vorquartal um2,8 Prozent auf 43,8 Milliarden Euro zu. Wachstumsimpulse kamen aus demInlandsgeschäft, das um 3,5 Prozent stieg. Die Verkäufe an Kunden im Auslandwuchsen um 2,5 Prozent. Insbesondere das für die Branche wichtige Europageschäftentwickelte sich positiv.BeschäftigungDie Zahl der Arbeitsplätze in der chemisch-pharmazeutischen Industrie ist imdritten Quartal trotz der Corona-Pandemie noch stabil geblieben. Die Unternehmenbeschäftigten zuletzt knapp 464.000 Mitarbeiter und sicherten die Arbeitsplätze,wo es nötig war, unter anderem mit Kurzarbeit.