Faktor Mensch am Arbeitsplatz auch künftig kaum ersetzbar

München (ots) -



- Studie identifiziert Berufe, die schwer zu automatisieren sind und verstärkt

nachgefragt werden, und prognostiziert dort ein Plus von 2,1 Millionen Jobs

bis 2035.

- 65 Prozent der Arbeitszeit können auch künftig nicht durch Technologien

ersetzt werden.

- Die Jobs der Zukunft liegen in Gesundheitswesen, Lehre und Management.



Menschliche Arbeit wird durch die Digitalisierung nicht überflüssig, im

Gegenteil. In vielen Bereichen ist der Mensch weiterhin unverzichtbar und kann

durch Technologien wie Robotics und Data Analytics nicht ersetzt werden. Die

aktuelle Deloitte- Studie "Jobs der Zukunft" aus der Reihe "Datenland

Deutschland" legt dar, wie Nachfrageveränderungen und neue Technologien die

Arbeitswelt bis 2035 verändern werden. Wie die Analyse zeigt, sind im

Durchschnitt knapp zwei Drittel (65 Prozent) der Tätigkeiten, die ein

berufstätiger Mensch in seiner täglichen Arbeitszeit verrichtet, nicht durch

technische Lösungen zu ersetzen. Außerdem werden mehr neue Jobs geschaffen als

technologiebedingt wegfallen.







ankommt, werden auch künftig Menschen gebraucht. Das gilt insbesondere für das

Gesundheitswesen sowie Lehre und Ausbildung, aber auch für das Management in

vielen Bereichen", erklärt Dr. Alexander Börsch, Chefökonom bei Deloitte. "Die

Nachfrage nach den entsprechenden Tätigkeiten wird in den nächsten Jahren

steigen. Die Jobs der Zukunft zeichnen sich durch zwischenmenschliche

Kommunikation und Teamfähigkeit aus."



Über zwei Millionen neue Arbeitsplätze in Zukunftsbereichen



Die Befürchtung, dass Technologie Arbeitsplätze kostet, hat eine lange

Tradition, unterschlägt jedoch, dass meistens nur Teile von Berufen ersetzt

werden können und dass sich gleichzeitig die Nachfrage nach Berufen ändert. Die

Studie zeigt: Ganze 2,1 Millionen neue Arbeitsplätze können bis 2035 in

Bereichen entstehen, in denen der Mensch unersetzlich ist und die

überdurchschnittlich nachgefragt werden. Demgegenüber stehen 1,1 Millionen Jobs,

die verloren gehen könnten, da sie weniger nachgefragt und leicht ersetzt werden

können.



Wachstumsbereiche Gesundheit, Lehre, Management



Hinsichtlich Zukunftspotenzial liegt das Berufsfeld Gesundheit durch eine hohe

Nachfrage und geringe Ersetzbarkeit der Tätigkeiten ganz vorne. Die Studie

prognostiziert dort ein Stellenplus von rund 759.000 (+26 Prozent). Andere Jobs

der Zukunft liegen in der Lehre und Ausbildung mit über einer halben Million

neuen Arbeitsplätzen (+20 Prozent) sowie im Bereich "Unternehmensführung und Seite 2 ► Seite 1 von 2



