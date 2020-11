Unbestritten bleibt ein seit 2018 intakter Abwärtstrend in der Sixt-Aktie, von 119,70 Euro ging es dabei unter die Marke von rund 100,00 Euro auf ein Corona bedingtes Verlaufstief von 33,30 Euro bis Mitte März abwärts. Seitdem aber konnte sich Sixt wieder klar fangen und stieg in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts um 75,00 Euro an. Seit Sommer dieses Jahres schwankt der Wert nunmehr zwischen 65,00 und rund 84,25 Euro grob seitwärts und konnte sich dabei auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement als Unterstützung verlassen. Besonders auffällig sind die starken Kursgewinne in dieser Woche, sodass die obere Handelsspanne der letzten Monate angesteuert werden konnte. Gelingt ein Ausbruch darüber, könnte dies mit einem mittelfristigen Kaufsignal einhergehen.

Quartalszahlen im Fokus

Noch halten sich Investoren vornehmlich zurück, auch beschränkt der Widerstand um 84,25 Euro weitere Zugewinne der Sixt-Aktie. Ein Kurssprung darüber könnte aber ein Folgekaufsignal zunächst an 90,00 Euro freisetzen, gelingt es auch noch den mittelfristigen Abwärtstrend zu überwinden, dürfte dies mit einem mittelfristigen Kaufsignal in Richtung 103,40 Euro einhergehen und die Rallye seit Mitte März weiter vorantreiben. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFW46G zurückgegriffen werden. Allerdings sollte ein derartiger Anstieg auch fundamental untermauert werden. Anderenfalls droht dem Wertpapier bei einem negativen Ausschlag zur Unterseite ein Rücksetzer auf rund 80,00 Euro, darunter müsste noch einmal der 50-Wochen-Durchschnitt bei 75,08 Euro als Unterstützung zum Einsatz kommen.