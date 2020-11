11.11.2020 / 12:50

GLS Crowdfunding für Picea - Investoren honorieren gelungenen Markteintritt des HPS-Systems zur autarken und CO2-freien Stromversorgung im Eigenheim

Unabhängig vom Netz im Sommer wie im Winter



Das erste System der HPS Home Power Solutions, picea, ist das erste Solar-Wasserstoff-System für das Eigenheim und der erste Ganzjahresstromspeicher auf dem Markt. picea bietet Stromversorgung, Energiespeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Auf Basis seines eigenen leistungsfähigen Energiemanagements deckt picea den Bedarf eines Einfamilienhauses an elektrischer Energie das gesamte Jahr über vollständig ab. Zusätzlich wird die entstandene Abwärme dem Haus als Heizwärme bereitgestellt und reduziert so die Heizkosten. Im Vergleich zu marktgängigen Batterien bietet picea dank des Einsatzes von Wasserstoff hundertfach mehr Speicherkapazität. Damit ermöglicht picea eine energieeffiziente, Selbstversorgung und Netzunabhängigkeit.



Die an sonnenreichen Tagen mit einer Photovoltaikanlage erzeugte Energie kann entweder sofort genutzt oder in Wasserstoff umgewandelt und somit gespeichert werden. Die gespeicherte Energie ist nachts oder auch in der sonnenarmen Winterzeit wieder abrufbar, weil die integrierte Brennstoffzelle die im Wasserstoff gespeicherte chemische Energie bei Bedarf wieder in elektrische Energie und Wärme umwandelt.



Enormes Marktpotenzial für CO2-freie Heimspeichersysteme auf Wasserstoff-Basis



Der Markt für Energiespeicherlösungen im Gebäudesektor wächst, getrieben vom Wunsch nach Unabhängigkeit und einer wirklich CO2-freien Energieversorgung. Die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, die EU-Wasserstoffstrategie und der europäische Green Deal haben zu einer sehr positiven Entwicklung auch des Marktumfelds beigetragen. Picea bringt grünen Wasserstoff in den Gebäudesektor und macht Technologie und Energieträger Wasserstoff für das Eigenheim nutzbar.