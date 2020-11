München (ots) - Kommentar von Dr. Johannes B. Berentzen und Philipp P. Prechtl,

Mitglieder der Geschäftsleitung und Leiter Konsumgüter und Handel bei Dr.

Wieselhuber & Partner -



Am 27. und 30. November stehen wieder Black Friday und Cyber Monday vor der Tür.

Auch aus dem deutschen Handelsgeschehen sind die beiden Tage inzwischen nicht

mehr wegzudenken: Nach Angaben des HDE wachsen die Umsätze jährlich zweistellig

auf mittlerweile über 3 Mrd. EUR. W&P rechnet damit, dass sich dieser Trend auch

2020 fortsetzt und geht von einem deutlichen Wachstum von mindestens 20% aus.





In Deutschland spielten sich beide "Rabatt-Tage" schon in den vergangenen Jahrenüberwiegend online ab. Bedingt durch Corona mit "Social Distancing" undbeschränkten Kundenzahlen auf der Fläche, wird sich dieser Trend in 2020 nochdeutlich verstärken. Online-Marktplätze und Pure-Player werden ihre Umsätze überalle Handelssegmente hinweg weiter steigern. Und der stationäre Handel? Der wirddem Treiben noch weniger entgegensetzen können als in den Jahren zuvor! Vielebisherige "Online-Verweigerer" haben in Zeiten der Lockdowns zum ersten MalErfahrungen mit dem Shopping im Netz gemacht und werden bei positiver Erfahrungihr Einkaufsverhalten nachhaltig ändern.Tiefstpreise sind an diesen Tagen allemal zu erwarten - der Sale wird "gefeiert"und wer davon profitieren will, muss mitspielen. Die Motive sowie derHandlungsdruck unterscheiden sich je nach Handelssegment jedoch völlig:- Online-Pure-Player und Plattformen werden die beiden Tage "strategisch"nutzen, um ihre bereits deutliche ausgebaute Position in 2020 weiter zustärken.- Modehändler bzw. - hersteller haben oft erheblichen Umsatz- und Warendruck, dastationäre Abverkäufe fehlen und Warenbestellungen nicht immer schnell genuggestoppt oder gekürzt werden konnten. Allein schon deshalb müssen viele ihreUmsätze steigern, Liquidität schaffen und Bestände reduzieren.- Sportartikelanbieter , die nicht vom Corona-Rad- und Laufboom profitierenkonnten, befinden sich in einer ähnlichen Lage wie die Mode. Gerade in Bezugauf Wintersport ist zudem völlig offen, ob der Skiabsatz auch bei gutem Winteraufgrund der Corona-Einschränkungen kommen wird. Nicht auszuschließen, dassder eine oder andere sich sicherheitshalber bereits einmal mit dem gutkalkulierten Abverkauf von Vorjahresmodellen einen Mindestumsatz sichert.- Und schließlich Elektronikartikel , die ja quasi das Brot- und Buttergeschäftdes Black Friday/Cyber Monday sind. Auch wenn - vor allem durch die vermehrteHomeoffice-Tätigkeit - im Gegensatz zu vergangenen Jahren eine guteEntwicklung im ersten Halbjahr hingelegt werden konnte, sind heuer weitereRekordwerte zu erwarten.Für Verbraucher bringen Black Friday und Cyber Monday in diesem Jahrvoraussichtlich noch "heißere" Preise mit sich als in den vergangenen. Für denHandel - online und stationär gleichermaßen - heißt das im Klartext: Entwedermitspielen und Umsätze und Bestände senken, oder die Marge schonen. Eng wird esfür diejenigen, die die Zeichen der Zeit verkannt und Investitionen in Online-und Omnichannel-Lösungen oder den Verkauf über Plattformen versäumt haben.