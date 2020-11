Sollten Sie erwägen, reich in den Ruhestand einzutreten, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die richtigen Weichen hierfür zu stellen.

Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, dieses knistern in der Luft, wenn man weiß, dass etwas Großartiges bevorsteht! Die Welt wurde dieses Jahr in Ketten gelegt und musste sich einem unsichtbaren Übeltäter beugen. Dem Drang nach Leben und dem menschlichen Schaffenstrieb hat sich jedoch bisher noch keine Wirtschaftskriese nachhaltig in den Weg gestellt.

Dass die Freiheit schon bald wieder zum Greifen nahe ist, machen uns die Indizes als auch die Aktien Märkte deutlich vor. Nach dem Befreiungsschlag zum Wochenstart, bringt sich der S&P500 und der DAX bereits wieder in Position, um Neil Armstrong in den kommenden Monaten auf den Mond zu folgen und dort die Bullenflagge zu hissen.

DAX:



DOW JONES:

S&P500:

Wir waren, sind und bleiben optimistisch für das anstehende Handelsjahr und haben bereits nach dem ersten Lockdown darauf gepocht, dass sich die Märkte von der Realwirtschaft lösen werden, um anschließend neue Hochs anzulaufen. Bereits im April schrieben wir, dass die aktuellen Notierungen als Chance und nicht als Gefahr betrachtet werden sollten.

HKCM Trading Room 12.03.2020

„Das ansteckendste Virus ist immer noch die Angst. Behalten Sie also einen kühlen Kopf und richten Sie Ihren Fokus auf die anstehenden Chancen. Die Chinesen verwenden zwei Pinselstriche, um das Wort "Krise" zu schreiben. Ein Pinselstrich steht für Gefahr, der andere für Gelegenheit. In einer Krise hüte dich vor der Gefahr - aber erkenne die Gelegenheit!

Als Gesellschaft werden wir auch diese Zuspitzung an Ereignissen überstehen. So wird in drei Jahren nur noch wichtig sein wer sich die aktuellen Preise in den Indizes, Aktien, Bitcoin/Ethereum und in Öl zunutze gemacht hat, um auf Multijahresebene Positionen zu hinterlegen.“

Mittlerweile hat der S&P500 neuen Allzeithochs angelaufen und der DAX befindet sich in den letzten Zügen diesem Vorbild zu folgen. Noch sind jedoch nicht alle Raketen gestartet und es gibt noch freie Plätze. In beiden Indizes haben wir Zielbereiche hinterlegt, die genutzt werden können, um sich für das anstehende Handelsjahr zu positionieren. 4500 Punkte im S&P500 und 17000 Punkte im DAX werden hierbei nur erste Zwischenziel sein. Wer dies für unrealistisch hält, hat auch 2009 darauf verzichtet sich im DAX zu positionieren, in dessen Anschluss sich dieser fast verdreifacht hat.

