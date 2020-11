Hofheim-Wallau (ots) - IKEA Deutschland schließt Geschäftsjahr mit leichtem

Umsatzplus ab



Online-Handel kompensiert Corona-bedingten Rückgang in den Einrichtungshäusern



IKEA Deutschland schloss das Geschäftsjahr 2020 (1. September 2019 bis 31.

August 2020) mit einem Einzelhandels-Umsatz von 5,325 Milliarden Euro ab, was

einem Zuwachs um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der

Online-Umsatz betrug 861 Millionen Euro und wuchs um 74,3 Prozent. Der

Online-Anteil am Gesamtumsatz belief sich auf 16,2 Prozent (im Vorjahr waren es

9,4 Prozent).





Das Geschäftsjahr war geprägt von außergewöhnlichen Herausforderungen durch dieCorona-Pandemie: Nach einem erfolgreichen Start führte der Lockdown und diedamit verbundene Schließung aller IKEA Einrichtungshäuser zu einemvorübergehenden Umsatzeinbruch von 90 Prozent. Parallel dazu stieg der onlineerzielte Umsatz sprunghaft an. Als Konsequenz aus der mehrwöchigen Schließungder Einrichtungshäuser erzielte IKEA Food mit 190 Millionen Euro einen um rund24 Prozent niedrigeren Umsatz als im Vorjahr."Dass wir das abgelaufene Geschäftsjahr trotz der Pandemie so erfolgreichabschließen konnten, verdanken wir der Tatsache, dass wir in der Lage waren,unser Geschäft in Rekordgeschwindigkeit auf die veränderten Rahmenbedingungenanzupassen: Der Ausbau von Click & Collect und des Online Planungs- undBeratungsservices haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir weiterhin fürunsere Kunden da sein konnten", sagt Dennis Balslev, Geschäftsführer und CSO vonIKEA Deutschland.Zweistelliges Wachstum bei Schlafzimmer und KücheÜber das gesamte Geschäftsjahr betrachtet verzeichneten die BereicheSchlafzimmer und Küche ein zweistelliges Wachstum und trugen damit besonders zumpositiven Ergebnis bei. Während des Lockdowns waren die Bereiche Büro undOutdoor besonders gefragt. Nach der Wiedereröffnung der Einrichtungshäuser istdas Interesse über alle Segmente hinweg groß. Dennis Balslev: "Unser Konzept,das auf Erschwinglichkeit unserer Produkte und einen unkomplizierten Zugang zuIKEA setzt, hat uns sicher sehr geholfen. Außerdem hat die Krise zu einemgesteigerten Interesse am Zuhause geführt: Viele Menschen verbringen mehr Zeitdaheim als sonst. Davon profitieren wir in hohem Maße."Die Besucherzahl in den 53 deutschen Einrichtungshäusern ist mit rund 82,3Millionen Menschen Corona-bedingt um 15,7 Prozent gesunken. Erneut deutlichgestiegen, nämlich um 9,2 Prozent, ist die Zahl der Online-Besucher: 357,9Millionen Menschen ließen sich auf IKEA.de vom Angebot des schwedischenEinrichtungsunternehmens inspirieren. 47,9 Millionen Kunden kauften im