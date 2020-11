MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die zweite Lockdown-Welle in Europa könnte aus Sicht der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) doch noch mehr Immobilienkredite in Gefahr bringen. Möglicherweise werde die Bank im vierten Quartal erneut eine höhere Summe für mögliche Kreditausfälle zurücklegen, sagte Vorstandschef Andreas Arndt in einer Telefonkonferenz am Mittwoch in München. Eine Gewinnprognose für 2020 lehnt er wegen der anhaltenden Unsicherheit rund um die Corona-Pandemie weiter ab. Allerdings erwartet er nach einem profitablen Sommer auch im Rest des Jahres keine roten Zahlen.

An der Börse kamen vor allem die Zahlen des dritten Quartals gut an. Branchenexperten wie Philipp Häßler von Pareto Securities zeigten sich positiv überrascht. Nachdem die PBB-Aktie bereits am Montag und Dienstag deutlich zugelegt hatte, kletterte ihr Kurs bis Mittwochmittag um weitere 1,91 Prozent auf 7,19 Euro. Damit entwickelte sich das Papier stärker als der Nebenwerte-Index SDax, in das es infolge herber Kursverluste im Juni abgestiegen war. Seit Wochenbeginn hat das Papier mehr als ein Viertel gewonnen. Trotzdem ist es nur noch rund halb so teuer wie zum Jahreswechsel.