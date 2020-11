Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Manz trennt sich von Beteiligung an der Talus Manufacturing Manz wird die 80,5-prozentige Beteiligung an der Talus Manufacturing Ltd. an den Joint-Venture-Partner Lam Research Corporation verkaufen, die damit alleiniger Eigentümerin von Talus wird. Der Verkaufspreis der Anteile liege im mittleren …