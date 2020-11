Eine ausgeglichene Klimabilanz und einen positiven Nettoeffekt für die Natur bis 2030 - das sind die neuen Umweltziele von GSK

München (ots) - Immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse(1) zeigen, dass der

Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Natur die Welt und die Gesundheit der

Menschen in vielerlei Hinsicht beeinträchtigen. Hierzu zählen u.a. extreme

Hitze, die zum Tod durch Krankheiten beiträgt, eine zunehmende Verbreitung von

Infektionskrankheiten und Luftverschmutzung, die Atemwegserkrankungen

verschlimmert.



GSK hat jüngst ehrgeizige neue Nachhaltigkeitsziele für Klima und Natur

angekündigt: Plan ist es, bis 2030 eine ausgeglichene Klimabilanz und einen

positiven Nettoeffekt für die Natur zu erreichen.





Die neuen Vorhaben sind Teil der GSK-Priorität "Vertrauen" und des ESG-Ansatzes(Environment (E), Social (S), Governance (G)). Sie unterstützen das Ziel desUnternehmens, den Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden undlangfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Im Laufe des nächstenJahrzehnts wird GSK in Maßnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen und inSanierungsprogramme investieren, um die verbleibenden Auswirkungen, die GSKnicht reduzieren kann, auszugleichen. Zudem hat GSK vor, der Natur mehrzurückzugeben, als es an Ressourcen verbraucht.Zur Untermauerung dieses Vorhabens hat das Unternehmen neue, konkrete Ziele fürdie verschiedenen Geschäftsbereiche festgelegt, darunter: ausschließlicheVerwendung von erneuerbarer Energie (100 Prozent) und ressourcenschonendesWassermanagement an allen GSK-Standorten; ausschließliche Verwendung vonnachhaltigen Materialien (100%, auch ohne neue Abholzung); zudem wird GSK auf100% Elektrofahrzeuge umstellen. Weitere Informationen sind auf gsk.comverfügbar.Emma Walmsley, Chief Executive Officer von GSK, sagte: "Als globalesGesundheitsunternehmen wollen wir unseren Beitrag zum Schutz und zurWiederherstellung eines gesunden Planeten leisten, um die Gesundheit derMenschen zu schützen und zu verbessern. Durch eine Steigerung beim ThemaNachhaltigkeit werden wir zudem belastbarer und schützen unser Unternehmen, sodass wir die Produkte liefern können, auf die sich Patienten und Verbraucherverlassen.Im Rahmen unserer Priorität "Vertrauen" und unserer ESG-Verpflichtungen kündigenwir neue Ambitionen zum Thema ökologische Nachhaltigkeit an. Ziel ist es, dassGSK bis 2030 eine ausgeglichene Klimabilanz und einen positiven Nettoeffekt fürdie Natur erwirkt.Wir alle bei GSK sind sehr motiviert, diese neuen Ziele zu erreichen. Dazuwerden wir auch eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten wie Lieferanten,Kunden, Verbrauchern und Patienten. Wir sind heute schon dankbar für ihreUnterstützung."Die neuen Ziele gelten in erster Linie für das Biopharma-Unternehmen und-Portfolio von GSK. Die Consumer Healthcare-Sparte des Unternehmens wird