Knockout durch Lockdown? Gastronomie braucht 'Aktives Grundeinkommen'

Künzelsau (ots) - Der erneute Lockdown beschert der Gastronomie ein wahresHorrorszenario. Die Branche rechnet mit einer Pleitewelle unvorstellbarenAusmaßes. Aufgrund der eklatanten Umsatzeinbußen in diesem Jahr droht einemDrittel der Restaurants, Cafés, Wirtshäuser, Kneipen, Bars, Caterer undEventlocations das Aus. Tendenz steigend. Viele der bedrohten Unternehmen mitunzähligen Arbeits- und Ausbildungsplätzen können die ausgelobten"Novemberhilfen" nicht dauerhaft retten. Nur 24 Prozent der Gastronomen glaubennoch an eine Wiedereröffnung im Dezember. Drei Viertel gehen davon aus, dassauch ihr Weihnachtsgeschäft einem Betriebsverbot zum Opfer fallen wird - undreagieren mit Resignation, Wut oder purer Verzweiflung. Um den völligenZusammenbruch der Branche abwenden zu können, bedarf es grundlegend neuerMaßnahmen zur Krisenintervention und Existenzsicherung. Die Gradido-Akademie fürWirtschaftsbionik hat dazu ein neuartiges Wirtschafts- und Finanzsystementwickelt. Durch die Abkehr vom gängigen Schuldgeldprinzip, einen innovativenAnsatz für die Geldschöpfung und ein 'Aktives Grundeinkommen' zeigt dasGradido-Modell einen vielversprechenden Weg aus der Krise auf.Mit Klagen, Petitionen und Brandbriefen machen Verbände, Gewerkschaften undBetroffene lautstark und unüberhörbar auf die Folgen des erneuten Lockdowns fürdie Hotellerie und Gastronomie aufmerksam. Sie zweifeln an der Sinnhaftigkeitder Maßnahmen die Kontakte von öffentlichen in private Räume zu verlagern undsind maßlos enttäuscht darüber, dass aufwändige Konzepte und große finanzielleInvestitionen für die maximale Sicherheit der Gäste nicht gewürdigt werden. DieBranchenvertreter schlagen auch mit aller Macht Alarm, weil unzählige Betriebeaufgrund der erneuten Schließung vor dem endgültigen Aus stehen. Nicht nur dieArbeitsplätze der unmittelbar Betroffenen sind in Gefahr, sondern auchzahlreiche Existenzen Beschäftigter in den dazugehörigen Lieferketten, beiBrauereien und Getränkegroßhändlern. Verheerende Aussichten erwarten auchAuszubildende. Eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags e.V.(DIH), ergab, dass die Gastronomie für das neue Ausbildungsjahr voraussichtlich30 Prozent weniger Ausbildungsplätze anbieten kann als im Jahr zuvor.Bernd Hückstädt, Mitbegründer der Gradido-Akademie für Wirtschaftsbionik,betrachtet diese Entwicklung mit wachsender Sorge: "Wir können unsere Wirtschaftnicht stabilisieren, indem wir jeder Branche, die in diesem Jahr mit einemBerufsverbot belegt wird, in einer Art Schnellschuss Überbrückungshilfen inschwindelerregender Höhe zusagen. Zum einen weiß niemand, wer die Schuldenberge,die auf diese Weise entstehen, jemals wieder abtragen soll. Zum anderen