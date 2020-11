Summa Silver plant mindestens 15.000 m Bohrungen im Jahr 2021 rund um die Consolidated Mine auf dem hochgradigen Silber- und Gold-Mogollon-Grundstück in New Mexico

11. November 2020 - Summa Silver Corp. ("Summa" oder das "Unternehmen") (CSE: SSVR) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt: 48X - https://www.commodity-tv.com/play/summa-silver-rediscovering-historic- ... ) freut sich bekannt zu geben, dass mit der Planung von Explorationsbohrungen und der Erteilung von Genehmigungen auf dem Grundstück Mogollon im Südwesten von New Mexico begonnen wurde. Das Bohrprogramm wird voraussichtlich Mitte 2021 beginnen und sich in erster Linie auf die Erkundung nicht abgebauter Erweiterungen der Consolidated Mine konzentrieren, wo frühere Bohrungen eine bedeutende hochgradige Silber- und Goldmineralisierung durchschnitten.

Highlights im Fokus:

- Bedeutende Produktion in der Vergangenheit: Zwischen 1937 und 1942 produzierte die Consolidated Mine Berichten zufolge 266.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 660 g/t Ag-Äquivalent*1 (264 g/t Ag und 4,66 g/t Au).

- Unerledigte Arbeiten in der Consolidated Mine: Auf der Grundlage der dreidimensionalen Modellierung der historischen Bohrergebnisse wurde ein erstes nicht abgebautes Zielgebiet definiert, das sich über eine Fläche von etwa 500 x 200 m erstreckt. Das Zielgebiet enthält 8 historische Bohrabschnitte mit durchschnittlich 497 g/t Ag-Äquivalent (210 g/t Ag und 3,4 g/t Au) über Bohrlängen von +13,3 m* (siehe beigefügte Abbildungen).

- Bedeutendes Bohrprogramm gerechtfertigt: Vorläufige Analysen zeigen, dass für dieses erste Ziel 15.000 bis 20.000 m Bohrungen erforderlich sind, um den Aderhorizont mit Löchern im Abstand von 50 m systematisch zu erproben.

- Weitere Ziele werden erwartet: Die Zielstudien konzentrieren sich derzeit auf die Untersuchung silber- und goldhaltiger Strukturen auf dem Grundstück, wo nur 1,7 km der fast 34 km kumulativen Streichlänge auf dem Grundstück gebohrt wurden.

- Bergbau entscheidend für die lokale Wirtschaft: Die Wirtschaft im Südwesten von New Mexico ist stark vom Bergbau abhängig und zwei große Kupfertagebau-Minen im Besitz von Freeport-McMoRan sind im Umkreis von 90 km um das Grundstück Mogollon in Betrieb.

+Hinweis: Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt dieses Explorationsziels sind konzeptioneller Natur, es wurden bisher keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Explorationsziel als Mineralressource abgegrenzt wird. Darüber hinaus sind die tatsächlichen Mächtigkeiten derzeit unbekannt, werden jedoch auf etwa 70-80% der gebohrten Längen geschätzt.

Consolidated Mine Highlights der historischen Minenbohrungen

- 598 g/t Silberäquivalent (219 g/t Ag und 4,46 g/t Au) über 14,0 m von 299,0 m in MGR-38

- 805 g/t Silberäquivalent (322 g/t Ag und 5,69 g/t Au) über 4,0 m von 306,6 m innerhalb von 380 g/t Silberäquivalent (135 g/t Ag und 2,88 g/t Au) über 22,1 m von 290,6 in MGR-14

- 1.127 g/t Silberäquivalent (523 g/t Ag und 7,1 g/t Au) über 2,7 m von 343,7 m in MGR-3

Galen McNamara, CEO von Summa Silver, erklärte: "Seit der Optionierung des Grundstücks Mogollon im August und dem Erwerb eines großen Datenpakets hat sich unser Team auf das Targeting konzentriert. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass das Gebiet um die Consolidated Mine reif für Tests ist, wobei die historischen Ergebnisse sowohl eine Verifizierung durch moderne Bohrungen als auch signifikante Bestätigungsbohrungen in einem viel engeren Bohrabstand zur Unterstützung einer potenziellen 43-101-konformen Ressource erfordern. ”

Bedeutende Abschnitte aus historischen Bohrprogrammen in der Consolidated Mine2:

Loch Loch-Typ Bereich Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au (g/t) Ag (g/t) AgEq* (g/t) MGR-8 RC Consolidated 257.6 279.7 22.1 2.2 147 334 inkl. 275.1 279.7 4.6 4.8 372 777 MGR-12 RC Consolidated 211.1 240.8 29.7 1.3 43 153 MGR-13 Kern Consolidated 320.7 329.3 8.5 3.7 250 562 inkl. 323.2 323.9 0.6 23.6 1,619 3,627 inkl. 325.2 325.9 0.7 11.9 626 1,638 MGR-14 Kern Consolidated 290.6 312.7 22.1 2.9 135 380 inkl. 306.6 310.6 4.0 5.7 322 805 MGR-15 Kern Consolidated 349.6 352.3 2.7 1.1 99 192 inkl. 350.8 351.1 0.3 4.8 422 833 MGR-35 Kern Consolidated 343.7 346.4 2.7 7.1 523 1,127 MGR-38 Kern Consolidated 299.0 313.0 14.0 4.5 219 598 MGR-40 Kern Consolidated 430.7 434.9 4.3 4.3 267 632 Durchschnittlich: 13.3 3.4 210 497

Loch Osten Northing Orientierung (Azimut/Tauchen) MGR-8 705011 3698228 280/-60 MGR-12 705100 3698526 280/-62 MGR-13 705059 3698204 280/-64 MGR-14 705150 3698507 280/-60 MGR-15 705104 3698376 280/-63.5 MGR-35 705082 3698090 280/-60 MGR-38 705120 3698436 287/-65 MGR-40 705199 3698423 282/-67

* Silberäquivalent ("AgEq") basierend auf 85:1 Au/Ag. Historische Bohrlöcher wurden mittels Reverse-Circulation- und Kernmethoden zwischen 1984 und 1989 von der Cordex Exploration Company und John Livermore gebohrt. Die Abschnitte werden in Bohrlochlängen angegeben. Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind derzeit unbekannt, werden jedoch auf etwa 70-80% der Bohrlochlängen geschätzt. Die Bohrlochstandorte sind UTM-Koordinaten (NAD 27, Zone 12N).

Zusammenfassung des Mogollon Vorkommens

Das 2.467 Morgen große Mogollon-Grundstück befindet sich im historisch produktiven Mogollon-Bergbaudistrikt im Südwesten von New Mexico, etwa 120 km nördlich von Silver City. Zahlreiche Untertagebaue haben hochgradige Gold- und Silberadern aus drei primären Minen ausgebeutet: Fanney, Last Chance und Consolidated. Der Bergbau wurde 1942 eingestellt, und der Bezirk ist seitdem weitgehend inaktiv, abgesehen von einigen Explorationsbohrprogrammen in den 1980er Jahren und 2010 mit insgesamt 15.600 m. Das Grundstück beherbergt etwa 34 km nahezu durchgehender epithermalassoziierter Adern und Verwerfungen, wobei nur 1,7 km dieser Adern und Verwerfungen erprobt wurden. Das Grundstück Mogollon bietet daher eine einzigartige Gelegenheit, hochgradige Unzen in der Nähe der historischen früheren Produktion aufzubauen und gleichzeitig mit modernen Techniken systematisch nach neuen Entdeckungen zu suchen.

Daten-Verifizierung

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten zur Produktion und zu den Bohrungen sind historischer Natur. Die historischen Produktionsaufzeichnungen für das Grundstück sind unvollständig und von unbekannter Genauigkeit. Weder das Unternehmen noch die qualifizierte Person können die historischen Produktionsdaten verifizieren, weshalb sich Investoren nicht übermäßig auf diese Daten verlassen sollten. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, die Daten zu verifizieren, da keine Bohrlochgesteinsproben verfügbar sind, die genaue Lage der Bohrlochkragen unbekannt ist und die Vermessungsdaten im Bohrloch unvollständig sind. Daher behandelt das Unternehmen die Bohrergebnisse als historische Daten, und Investoren sollten sich nicht übermäßig auf diese Daten verlassen. Die zukünftige Explorationsarbeit des Unternehmens wird die Verifizierung der Daten beinhalten.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Galen McNamara, P. Geo., dem CEO des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Summa Silver Corp

Summa Silver Corp ist ein kanadisches Junior-Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen hat Optionen auf den Erwerb von 100 % der Anteile am Grundstück Hughes im Zentrum von Nevada und am Grundstück Mogollon im Südwesten von New Mexico. Auf dem Grundstück Hughes befindet sich die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 zu den produktivsten Silberproduzenten der Vereinigten Staaten gehörte. Die Mine ist inaktiv geblieben, seit die kommerzielle Produktion 1929 aufgrund stark gedrückter Metallpreise eingestellt wurde, und es wurden kaum bis gar keine modernen Explorationsarbeiten abgeschlossen.

Literaturhinweise

1Zusammenfassung des in der Mühle der Lehigh Metals Company aufbereiteten Erzes 1937 bis 1943, Aufzeichnungen der Lehigh Metals Company

2Drill-Protokolle, Aufzeichnungen der Cordex Exploration Company, 1984-1989

Es gibt keine Zusicherungen, dass das Unternehmen für das Grundstück die gleichen Ergebnisse erzielen wird wie frühere Produzenten. Frühere Produktionszahlen sind historisch, und es gibt keine Zusicherungen, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, diese mit den aktuellen NI 43-101-Kategorien abzugleichen. Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit geleistet, um diese Informationen als aktuelle Mineralressourcenschätzung zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historische Produktion nicht als aktuelle Mineralressource gemäß NI 43-101.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Unternehmen betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potentiell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "könnten" oder "sollten". Obwohl Summa der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Realitäten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche wesentlichen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zu beschaffen, um seine Verpflichtungen im Rahmen seiner zukünftigen Grundstücksverträge zu finanzieren, seine Mineralienpachten und -konzessionen in gutem Zustand zu erhalten, die Projekte Hughes und Mogollon zu erkunden und zu entwickeln, sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbunden sind, zukünftige Preise für Silber und andere Metalle, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Genauigkeit der Mineralressourcen- und Reservenschätzungen, die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, Bohrung und Erschließung des Projekts erforderlich sind, und, falls sie erhalten werden, solche Genehmigungen und Zustimmungen im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für die Projekte rechtzeitig zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Konzerns, seine Mineralressourcen zu monetarisieren; Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Konzerns, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, Eigentumsansprüche der Ureinwohner und das Recht auf Beratung und Unterbringung, die Abhängigkeit von Führungskräften in Schlüsselpositionen, den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbauindustrie und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der COVID 19-Pandemie auswirken könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsführung oder andere Faktoren ändern sollten.

