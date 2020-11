Anleger-Tipp: Welche Folgen ein zugelassener Impfstoff für BioNTech und die BioNTech-Aktie hätte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung der vergangenen Tage ist der Download an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei. Einfach hier klicken.

Das hatte man sich im Hause BioNTech wohl anders vorgestellt. Mit der Bekanntgabe des Impfstoff-Zulassungsantrags wollte man die ganz große Nummer auf dem Finanzmarkt werden. Aber das scheint nicht so richtig geklappt zu haben, wenn man den aktuellen Zahlen an der Börse traut. Wurde diese Aktie zu hoch gepokert? Oder ist das nur ein kurzfristiges Tief? Die nächsten Tage werden es zeigen!

Muss man sich als Anleger an dieser Stelle nun große Sorgen machen? Wahrscheinlich eher nicht! Denn sobald die Impfstoff-Zulassung durch ist, könnte hier ein riesiger Geldsegen für die Anleger ins Haus stehen! Die Aktie hat großes Potenzial, die Schallmauer von 100 Euro zeitnah zu durchbrechen! Also heißt es für die Aktionäre einfach nur: Abwarten und Tee trinken, die großen Gewinne sind zum Greifen nah!

BioNTech bleibt dieser Tage auf jeden Fall in aller Munde und wird weiterhin eine ganz große Nummer bleiben. Dieser Kurs wird so schnell nicht nach unten abfallen, sondern weitere Erfolge feiern und attraktiv für jeden Anleger bleiben. Auch wenn es derzeit nicht ganz so gut aussieht, denn die Aktie verliert 1,24 Prozent und somit 1,18 Euro gegenüber dem Vortag, wodurch der Aktienwert vorerst nur noch 94,24 Euro beträgt.

Fazit: BioNTech ist der vielleicht größte Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie. Welche Chancen die Aktie bietet, aber auch welche Risiken Anleger eingehen, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.