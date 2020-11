Hinweis Kein Handel am US-Anleihemarkt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 11.11.2020, 14:41 | 68 | 0 | 0 11.11.2020, 14:41 | NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt findet an diesem Mittwoch kein Kassahandel statt. In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen eines Feiertags ("Veteran's Day") geschlossen./jkr/mis Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer