USU erhält als attraktiver Arbeitgeber Great Place to Work Zertifizierung

Möglingen, 11. November 2020.



USU ist von Great Place to Work(R) als "Attraktiver Arbeitgeber" zertifiziert worden. Mit der Zertifizierung honoriert das Great Place to Work(R)-Institut das besondere Engagement der USU bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Unternehmenskultur. Anhand der Bewertungskriterien wurde insbesondere das Verhältnis der MitarbeiterInnen zum Management, zu anderen MitarbeiterInnen und zu ihren Arbeitsplätzen analysiert. Die Zertifizierung steht für eine glaubwürdige, faire Führung und die aktive Förderung der Mitarbeitenden. Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist - diese Werte standen im Mittelpunkt der Befragung. In allen Aspekten schnitt USU deutlich besser ab als der Durchschnitt der über 1.000 befragten Unternehmen.



Zentrales Kriterium der Unternehmenskultur ist "Vertrauen". USU erzielte beim so genannten "Trust-Index" mit 79 % ein exzellentes Ergebnis, das von weniger als 5% der befragten Unternehmen erreicht wird, Die Aussage "Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz" wurde von 85% der teilnehmenden USU-Mitarbeiter positiv beantwortet.

"Gute Arbeitgeber haben eines gemeinsam", sagt Sebastian Diefenbach, Leiter Kundenberatung bei Great Place to Work(R), "sie engagieren sich für eine glaubwürdige, faire Führung und die aktive Förderung der Mitarbeitenden. Respekt, Vertrauen und Teamgeist sind in hohem Maße Teil der Unternehmenskultur."



"Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitarbeitenden uns in einer anonymen Befragung so gut bewertet haben", sagt Markus Faiß, Leiter Personal und Recht bei USU. "Zudem liefert uns die Zertifizierung wertvolle Impulse, um uns als Arbeitgeber weiterzuentwickeln."



Das Zertifizierungsprogramm «Great Place to Work(R) Certified» des internationalen Forschungs- und Beratungsinstituts steht für ein besonderes Engagement bei der Gestaltung der Arbeitsplatzkultur und wird nach einem gesicherten Verfahren vergeben. Bestandteile sind ein unabhängiges, anonymes Feedback der Mitarbeitenden und die Analyse von Maßnahmen und Programmen der Personalarbeit.