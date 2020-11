Baden-Baden (ots) - Beim Angebot an Ausbildungsplätzen können die Chemie- und

Pharmaunternehmen in Baden-Württemberg gegenüber dem allgemeinen Trend eine

stabile Bilanz vorweisen: Das Ausbildungsplatzangebot sank nur um 1,6 Prozent

auf 996 Plätze. Das teilten die Verbände der Branche, Chemie.BW, heute in

Baden-Baden mit. Die Zahl der besetzten Stellen in der Ausbildung sank stärker,

um 6,3 Prozent auf 895. 101 Stellen blieben unbesetzt. Die Ausbildungsquote

betrug 4,3 Prozent.



Probleme gut bewältigt





Damit haben die Chemie- und Pharmaunternehmen im Land erheblichen Problemengetrotzt: Die wirtschaftliche Unsicherheit, die die Strukturkrise der Branchemit sich bringt, hat eine weitere Aufstockung des Ausbildungsplatzangebotesverhindert. Hinzu kamen zum Teil drastische Einbrüche um bis zu fünfzig Prozentbei den Bewerbungen auf die ausgeschriebenen Stellen.Nicht zuletzt haben die betrieblichen Sicherheitsauflagen zur Eindämmung derCorona-Pandemie Schwierigkeiten in der Umsetzung der Ausbildung bereitet. Einhoher Grad der Digitalisierung in den Unternehmen hat hier geholfen, siesachgerecht weiterzuführen.Weniger Rückgänge als andere BranchenIm Vergleich zu den durchschnittlichen Rückgängen der abgeschlossenenAusbildungszahlen im Bereich der Industrie- und Handelskammern haben die Chemie-und Pharmaunternehmen deutlich besser abgeschnitten. Die Übernahmequote betrugdort 91 Prozent.Derzeit werden etwa 3.500 junge Menschen in mehr als fünfzig Berufen ausgebildetoder studieren an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.Die Entwicklung bei den Ausbildungsplätzen wird unterstrichen von der relativstabilen Beschäftigung in den Unternehmen: In der chemischen undpharmazeutischen Industrie ist derzeit nur ein Mitarbeiterrückgang von 0,6Prozent zu verzeichnen.Umsatzentwicklung 1.-3. Quartal 2020 negativDie Umsätze der Chemie- und Pharmaunternehmen in Baden-Württemberg sind in denersten drei Quartalen des laufenden Jahres um knapp zwei Prozent weiterzurückgegangen (Umsatz -1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 15,8Milliarden Euro). Die Auslandsumsätze (Anteil 60 Prozent) sanken dabei um 4,3Prozent, im Inland zeigte sich eine Sonderkonjunktur u. a. durch Bevorratungenvon Arzneimitteln und dem gesteigerten Absatz von Desinfektionsmitteln (plus 2,2Prozent gegenüber Vorjahr).Hinweis zu Umsatz- und BeschäftigungszahlenDie Daten zu Umsatz und Beschäftigung beruhen auf den Angaben des StatistischenLandesamtes. Die Daten sind repräsentativ, aber in der Summe geringer als diedie Gesamtheit der in den Verbänden Chemie.BW organisierten Unternehmen. DieAusbildungszahlen werden durch die Verbände selbst erhoben und berechnet.Pressekontakt:Andreas C. A. FehlerPressesprecher+49 7221 2113-48+49 162 2111648medien@chemie.comhttp://newsroom.chemie.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/76296/4759655OTS: Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg e.V.