Cybersicherheits-Trends 2021 von KnowBe4

Tampa Bay, Florida (ots) - KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform

für Security Awareness Trainings und simuliertes Phishing, stellt die Thesen

seiner weltweit verteilt arbeitenden Cybersicherheitsexperten vor.



Ein übergreifendes Thema aus ihren Vorhersagen sind neue Trends als Reaktion auf

gesellschaftliche Entwicklungen. Bei vielen Turbulenzen rund um COVID-19 können

die Benutzer davon ausgehen, dass Hacker die dadurch bedingten Schwachstellen

weiterhin ausnutzen werden. Die Experten machen auf technologische Fortschritte

aufmerksam, die unweigerlich Türen für böswillige Aktivitäten öffnen werden als

eine Reaktion auf die Nutzung von Cloud-Diensten, QR-Code-Erkennung oder Mobile

Banking.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Sicherheit am Remote-Arbeitsplatz - "Wir haben bereits gesehen, wie dasCoronavirus Unternehmen dazu gezwungen hat, Mitarbeiter an andere Standorte zuverlegen", sagt Javvad Malik, Security Awareness Advocate bei KnowBe4. "NächstesJahr werden wir eine größere Investition in die Sicherheit vonRemote-Mitarbeitern sehen." Dies wird eine größere Aufgabe sein, als die meistenerwarten. Wahrscheinlich werden wir bessere Kommunikationskanäle, undSicherheitsinstrumente haben, die die Produktivität weniger behindern."Geschickte Angriffe auf die Lieferkette werden auf Mitarbeiter abzielen, die zuHause arbeiten", erklärt Kevin Mitnick, Chief Hacking Officer von KnowBe4. "ZumBeispiel die 'Kabelgesellschaft', die der Zielperson einen 'neuen, schnellerenRouter' schickt, der manipuliert wurde."- Angriffe auf das Mobile Banking - Anna Collard, SVP Content Strategy undEvangelistin bei KnowBe4 fügt an: "Wir müssen Lösungen finden, um das MobileBanking und die Benutzer, die Finanztransaktionen auf ihren mobilen Gerätendurchführen, zu schützen".- Ransomware - "Ransomware wird sich weiter verschlimmern und dieDatenexfiltration und die gestohlenen Mitarbeiter-Passwörter nutzen, umUnternehmen zur Zahlung zu zwingen", sagt Roger Grimes, Datadriven DefenseEvangelist bei KnowBe4. "Ein gutes Backup und eine getestete Wiederherstellungwerden nicht länger ausreichen, um die Zahlung des Lösegeldes zu verhindern."James McQuiggan, Security Awareness Advocate bei KnowBe4 sieht ebenfallsRansomware als Trend: "Die Cyberkriminellen werden die Höhe des Lösegeldsanheben", sagt McQuiggan. "Cyberkriminelle werden einen e-Store mit gestohlenenDatenbanken für die breite Öffentlichkeit einrichten, wenn Lösegeld nichtbezahlt wird", ergänzt Mitnick.- MFA-Ausbeutung - "Wenn die Welt sich mehr und mehr dem Konzept MFA zuwendet,werden die Menschen lernen, dass es Hacker nicht wirklich aufhält", fügt Roger