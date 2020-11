Deutsche wollen mehr Biokraftstoffe tanken (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Berlin (ots) - Laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage stehen zwei Drittel

aller Deutschen Biokraftstoffen positiv gegenüber. Fast die Hälfte misst

Biokraftstoffen für die Zukunft eine wachsende Bedeutung beim Klimaschutz bei.

Verbände fordern angemessene politische Berücksichtigung.





65 Prozent der Deutschen bewerten Biokraftstoffe grundsätzlich positiv. Dies hateine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Kantar im Auftragder Biokraftstoffbranche ergeben. Bei einer garantierten Verminderung vonmindestens 60 Prozent der Treibhausgase im Vergleich zu Mineralöl sowienachhaltiger Produktion würden knapp 70 Prozent der Befragten Biokraftstoffetanken. 43 Prozent aller Befragten rechnen damit, dass Biokraftstoffe im Kampfgegen den Klimawandel an Bedeutung gewinnen werden."Wenn über zwei Drittel der Deutschen Biokraftstoffe befürworten, sollte diePolitik dies berücksichtigen und für die Erreichung der Klimaziele verstärktnachhaltige Biokraftstoffe im Straßenverkehr zur Nutzung vorsehen. Die meistenDeutschen halten eine Mischung der Antriebslösungen für den besten Weg", betontNorbert Schindler, Vorsitzender des Bundesverbandes der deutschenBioethanolwirtschaft.Befragte sehen wachsende Rolle von Biokraftstoffen beim Klimaschutz70 Prozent aller Befragten und sogar die Hälfte aller Skeptiker würdenBiokraftstoffe bei zertifizierter Nachhaltigkeit und bei garantierterVerringerung der Treibhausgase von mindestens 60 Prozent tanken. "Dies sindaussagekräftige Werte zur Einstellung der Bürger in Fragen derKlima-Verkehrspolitik, die die Politik nicht ignorieren darf", so Schindlerweiter. Die Lösung von Klimaschutzfragen im Verkehr sehen die meisten in einerMischung verschiedener Antriebskonzepte: 49 Prozent finden, dassElektromobilität einen hohen Beitrag zur Senkung der Klimagase leisten wird. 43Prozent glauben, dass auch Biokraftstoffe in fünf bis zehn Jahren eine weiterwachsende Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen werden.Brennstoffzellen mit Wasserstoff wird mit 46 Prozent ein ähnlicher Wert bei derFrage um die Antriebslösung der Zukunft zugesprochen.Heimische Rohstoffe werden bei der Biokraftstoffproduktion bevorzugtInsbesondere die Schonung von Umwelt und Ressourcen wird von den Deutschen alsBegründung für die positive Wahrnehmung von Biokraftstoffen genannt. Besondersgut bewertet wurden heimische Rohstoffe wie Zuckerrüben (77 Prozent), Raps (75