Wow, diese Aktie hat wirklich Feuer unterm Hintern! Was hier in den letzten Tagen abgeht, ist einfach nur erste Sahne! Als Anleger darf man sich derzeit über enorm hohe Gewinne freuen, denn Bayer kann den Schwung aus der Euphorie nach der Impfstoff-Ankündigung richtig gut mitnehmen! Denn gerade die Pharmakonzerne scheinen von den aktuellen Entwicklungen richtig profitieren zu können.

Die Entwicklung, die Bayer derzeit nimmt, macht enorm viel Mut und ist einfach phänomenal. Nachdem es während der Coronakrise einige Schwankungen gab, die auch den Glyphosat-Streitigkeiten zu verdanken waren, geht es nun wieder steil bergauf. Die Aktie wirkt wieder krisenfest und nimmt wieder Kurs auf hohe Kurswerte, die man bereits in der Vergangenheit erreicht hatte.

Bayer befindet sich also wieder auf einem guten Weg, der die Anleger ermutigt, ihr Kapital in dieser Aktie zu hinterlegen. Bald dürfte die 50-Euro-Hürde geknackt werden und dann geht der Angriff weiter! Aktuell kann man wieder einen leichten Kurssprung verzeichnen, der bei 0,38 Prozent liegt. Somit steigt der Kurswert um 0,18 Euro an, wodurch die Aktie nun einen Wert von 47,77 Euro aufweist! Tolle Entwicklung!

Fazit: Bayer geht heute wieder richtig durch die Decke und weiß zu überzeugen. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.