Schwaiger Group gewinnt Deutschen Immobilienpreis / Jury würdigt die Leistung des Münchner Immobilienprojektentwicklers für mehr Nachhaltigkeit und Innovation im Immobiliensektor (FOTO)

München (ots) - Recycling-Baumaterial, überdurchschnittliche Dämmwerte,Öko-Strom aus der Photovoltaikanlage: Die Schwaiger Group hat für dienachhaltige Revitalisierung von gewerblich genutzten Bestandsimmobilien denDeutschen Immobilienpreis gewonnen. Mit ihrem Einsatz für mehr Nachhaltigkeitund Innovation im Immobiliensektor konnte sich das Unternehmen gegen rund 1.300Mitbewerber durchsetzen und geht in der Kategorie "Commercial Player" als Siegerdes Wettbewerbs hervor. Die Jury hat bei der digitalen Siegerehrung besondersdas breite Spektrum der Nachhaltigkeitsbemühungen und den Einsatz voninnovativen Technologien hervorgehoben. "Diese Auszeichnung ist für uns alsUnternehmen und für jeden einzelnen Mitarbeiter der Schwaiger Group sehrwichtig. Denn: Sie würdigt den Stellenwert unserer Arbeit, die jedemTeam-Mitglied viel abverlangt und nicht immer sichtbar ist. Die nachhaltigeImmobilienrevitalisierung ist dabei im gesellschaftlichen Kontext keinNice-to-have, sondern ein relevanter Baustein für die Bewältigung einer dergrößten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Die Klimawende kann nurgelingen, wenn wir es schaffen, den Immobilienbestand energieeffizient undzukunftsfähig zu gestalten. Die Schwaiger Group kann hier einen wichtigenBeitrag leisten", erklärt Michael Schwaiger, CEO der Schwaiger Group.Gewerbeimmobilien für 36 Prozent des Endenergieverbrauchs verantwortlichDer Gebäudebestand ist für rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs und für mehrals 30 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Besonders beiGewerbeimmobilien besteht Nachholbedarf. Sie gelten als besonders anspruchsvoll.Entsprechend klein ist die Zahl der Projektentwickler, die sich auf dieRevitalisierung von großen Gewerbe- und Büroimmobilien spezialisiert haben."Zwar mögen 2,7 Mio. Nichtwohngebäude in Deutschland im Vergleich zu 19 Mio.Wohngebäuden auf den ersten Blick wenig relevant erscheinen, aufgrund ihrerjeweils großen Flächen fällt ihr Anteil am Endenergieverbrauch laut derDeutschen Energie-Agentur (dena) mit 36 Prozent dafür umso höher aus",konstatiert Schwaiger."Rund 90 Prozent aller Gebäude in Deutschland entsprechen nicht mehr denaktuellen Energiestandards. Besonders bei großflächigen Gewerbeimmobilienbesteht ein großes Einsparpotenzial. Mit dem Revitalisierungsansatz erreichenwir nicht nur im Ergebnis nachhaltige Immobilien , sondern auch der Weg dorthinwird umweltschonend beschritten, weil die graue Energie im Immobilienbestandberücksichtigt wird." Als graue Energie wird die Primärenergie bezeichnet, dienotwendig ist, um ein Gebäude zu errichten. Dazu gehört etwa die benötigte