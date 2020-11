EU will verschlüsselte Kommunikation im Eilverfahren aushebeln Autor: Tichys Einblick | 11.11.2020, 15:11 | 50 | 0 | 0 11.11.2020, 15:11 | Vor dem Hintergrund des Terroranschlags in Wien will man in Brüssel ein Ende sicherer Verschlüsselung durchsetzen. Der Österreichische Rundfunk (ORF) veröffentlichte einen geheimen Entwurf für einen Beschluss des EU-Ministerrats, demzufolge Messengerdienste wie WhatsApp zum Einbauen von Hintertüren für die Sicherheits-und Geheimdienstbehörden verpflichtet werden sollen. Mit extra generierten „Generalschlüsseln“ soll sich der Staat jederzeit unerkannt in Der Beitrag EU will verschlüsselte Kommunikation im Eilverfahren aushebeln erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Max Roland. Diesen Artikel teilen

