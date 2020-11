Nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr läuft das Geschäft bei den Hannoveranern wieder besser. Doch der teure Konzernumbau und die trüben Aussichten für die weltweite Autoproduktion halten den Zulieferer unter Druck. Wie der Dax-Konzern am Mittwoch berichtete, lag der Verlust im dritten Quartal unterm Strich bei knapp 720 Millionen Euro. Das ist zwar nur eine leichte Verbesserung zum Vorquartal, als ein Minus von 741 Millionen Euro in der Bilanz gestanden hatte.

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Frühling war heftig, doch seit dem Sommer mehren sich für die Autobranche in der Corona-Krise die Hoffnungszeichen: Neue Aufträge sowie ein Aufwärtstrend in China und Nordamerika lassen den Autozulieferer und Reifenhersteller Continental zuversichtlicher werden. Insgesamt aber bleibt die Lage brenzlig.

Im laufenden Betrieb meldete Conti aber eine deutliche Entspannung: So drehte der Konzern einen Fehlbetrag vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten von 634 Millionen Euro zuletzt in einen bereinigten Gewinn von 832 Millionen Euro. Und so traut sich das Unternehmen auch wieder einen konkreten Ausblick auf das Gesamtjahr zu.

Der Umsatz des Konzerns dürfte laut der neuen Prognose bei 37,5 Milliarden Euro landen (2019: 44,5 Mrd Euro) - unter anderem unter der Maßgabe, dass sich "keine neuen, unerwarteten Auswirkungen der noch andauernden Coronavirus-Pandemie" zeigen. Conti rechnet für das Jahr 2020 mit einem globalen Rückgang der Produktion um bis zu 19 Prozent bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen.

Um Sondereffekte bereinigt soll die operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern rund 3 Prozent erreichen, nachdem sie im Vorjahr noch bei 7,4 Prozent gelegen hatte. Die besonders von der Covid-19-Pandemie belastete Autozuliefersparte dürfte allerdings einen operativen Verlust einfahren. Im vierten Quartal würden erwartete Rückstellungen für Gewährleistungen und höhere Forschungs- und Entwicklungskosten in der Sparte stärker belasten als bisher angenommen, warnte das Unternehmen.

Das sei kein einzelner großer Posten, sondern mehrere erwartete Belastungsfaktoren, sagte Finanzchef Wolfgang Schäfer der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. In einer Telefonkonferenz mit Analysten nannte der Manager einen Betrag von rund 200 Millionen Euro als Richtwert. Höhere Kosten für die Softwareentwicklung würden teils auch über das Quartal hinaus blieben.