ARAG schliesst sich mit Capvis zusammen, um die globale Präsenz zu stärken

Die Vereinbarung sieht den Erwerb von ARAG durch eine Gesellschaft vor, an der Capvis die Mehrheit halten wird. Die derzeitigen Eigentümer, angeführt von der Familie Montorsi, werden die Entwicklung des Konzerns weiterhin unterstützen, indem sie als bedeutende Minderheitsaktionäre und Manager engagiert bleiben.

Die Vereinbarung zielt insbesondere darauf ab, die weltweite Präsenz der ARAG zu stärken und neue Marktchancen zu nutzen.

Die 1976 gegründete ARAG ist heute einer der weltweit führenden Hersteller der Branche mit globaler Präsenz und acht Tochtergesellschaften - vier in Italien (ASJ, Ynnova, Mastrolab und AM Torneria), vier in Übersee (Arag Australia, Arag Argentina, Arag do Brasil und Trudkab mit Sitz in Bulgarien) und einem Vertriebsnetz in über 110 Ländern. Die ARAG verzeichnet im Jahr 2020 ein starkes Wachstum und wird in diesem Jahr einen konsolidierten Umsatz von über 85 Millionen Euro erzielen.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Chairman and CEO Giovanni Montorsi kommentiert: "Die Partnerschaft mit einer international führenden Gesellschaft wie Capvis macht uns besonders stolz, weil sie zeigt, welchen bedeutenden Weg wir bereits zurückgelegt haben. In 45 Jahren Geschichte hat die ARAG auch Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit der Managementteams hervorragende Ergebnisse erzielt, wofür ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu danken habe. Mit Capvis werden wir uns neuen und spannenden Herausforderungen stellen können, um unsere globale Führungsposition zu stärken".