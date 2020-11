Mit der Integration von Lumen in Connect IQ erhalten Garmin-Benutzer Daten über den Stoffwechsel, um Leistung und Gesundheit zu verbessern

Lumen, das weltweit erste Stoffwechsel-Handmessgerät, hat zusammen mit Garmin International, Inc., einem Geschäftsbereich von Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN), eine Connect IQ Lumen App und eine API-Integration für Garmin Health auf den Markt gebracht, um den Benutzern ein besseres Verständnis zu vermitteln, wie sich Fitness- und Ernährungsentscheidungen auf ihren Körper in Echtzeit auswirken.

