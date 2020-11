NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Index hat zur Wochenmitte vor der runden Hürde von 30 000 Punkten noch immer zurückgescheut. Im frühen Handel trat der Leitindex mit 29 409 Punkten quasi auf der Stelle. Die nach den jüngsten Gewinnen immer stärker in den Fokus gerückte 30 000er Marke konnte der Dow nicht überwinden. Der Anleihehandel ist derweil wegen eines Feiertags geschlossen, was im Aktiengeschäft erfahrungsgemäß geringere Börsenumsätze zur Folge hat.

Für eine grundsätzlich gute Stimmung am Aktienmarkt sorgt derweil wie schon in den vergangenen beiden Tagen die Aussicht auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19. "Nachrichten zu Impfstoffen und ihre Anwendung dürften die Märkte in den kommenden Monaten weiter antreiben", sagte Chefinvestor Mark Haefele von der Investmentbank UBS. Der Experte wertete den Markt als gut positioniert für die nächste Aufwärtsbewegung.