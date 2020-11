Mary Kay setzt Unterstützung wissenschaftlicher Innovation und Ausbildung durch Bildungszuschüsse in Zusammenarbeit mit IMCAS Academy fort Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 11.11.2020, 16:22 | 57 | 0 | 0 11.11.2020, 16:22 | Mary Kay Inc. ist seit Jahrzehnten Vorreiter und Innovator in der Hautpflegeforschung und hat kürzlich der International Master Course on Aging Science (IMCAS) Academy einen Bildungszuschuss zur Finanzierung ihres mit Spannung erwarteten Webinars zum Thema „Office Peels and Home Peels“ (Peelings für die Praxis und Peelings für die Heimanwendung) bereitgestellt. Dieses Webinar steht plastischen Chirurgen, Dermatologen, Branchenspezialisten und ästhetischen Medizinern zur Verfügung, die sich fortbilden und ihre Verfahrensweisen verbessern möchten. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201111005590/de/ Dr. Michelle Hines, Director of Global Cosmetic Research & Innovation at Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.) Das Webinar, bei dessen erster Ausgabe mehr als 1.200 Teilnehmer weltweit dabei waren, ist die neueste von zahlreichen Veranstaltungen der Academy, deren Aufgabe es ist, erstklassige Bildungsangebote zur Altersforschung bereitzustellen. An dem vom Chefredakteur der IMCAS Academy, Dr. Dominique Du Crest, moderierten Webinar beteiligte sich eine bunt gemischte Reihe renommierter Referenten aus der ganzen Welt. Dr. Michelle Hines, Director des Bereichs Global Cosmetic Research & Innovation bei Mary Kay, eröffnete das Webinar mit einem Überblick über chemische Peelings und diskutierte anschließend mit Experten über verschiedene Themen im Zusammenhang mit den Tagesordnungspunkten. Zu den Themen gehörte auch die existenzielle Frage, „peelen oder nicht peelen“, verschiedene Arten von Peelings, Peelings für dunklere Hauttypen, die Verwendung neuer und innovativer Inhaltsstoffe, die Gefahren des Peelings für Patienten mit verschiedenen Hautkrankheiten, wobei die Referenten auch Tipps dazu gaben, wie der Nutzen von Peelings nach der Behandlung länger bewahrt werden kann. Die Veranstaltung endete mit einer hochkarätigen Frage-und-Antwort-Runde unter dem Vorsitz von Dr. Uliana Gout, M.D. Neben Dr. Hines gehörten zu den Referenten die Dermatologinnen Dr. Foteini Bageorgou, Dr. Marina Landau und Dr. Mukta Sachdev. „Frauen jeden Alters, überall auf der Welt, wünschen sich eine makellose Haut“, sagte Dr. Hines. „Derzeit stellen chemische Peelings eine beliebte Methode zur Hautverjüngung und Hauterneuerung dar. Professionelle Peelings und solche für die Heimanwendung bieten unterschiedliche Ergebnisse und Vorteile. Da viele Alternativen zur Verfügung stehen, sind Aufklärung und Sensibilisierung wichtig, um die beste Wahl zu treffen. Mary Kay freute sich sehr über die Möglichkeit, die Weiterbildung und Forschung zu diesem Thema finanziell unterstützen zu können.“ Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer