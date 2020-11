Disclaimer

Dow Jones – Es kehrt etwas Ruhe ein Dass FOMO, also die Angst etwas zu verpassen, an der Börse selten ein guter Ratgeber ist, zeigte die Entwicklung des Dow Jones Industrial Average® am vergangenen Montag eindrucksvoll. Nach dem satten Kurssprung zu Handelsbeginn, der den Index auf …