EU will Offshore-Windkapazitäten massiv erhöhen

Brüssel 11.11.2020 - Wie Reuters kürzlich unter Berufung auf einen Gesetzesentwurf der EU-Kommission berichtete, sollen die Offshore-Windkraftkapazitäten in der Staatengemeinschaft in den nächsten Jahren viel stärker ausgebaut werden als bislang geplant.



Die Offshore-Erzeugung von Strom aus Windenergie gilt als wichtiger Beitrag zum Umbau der globalen Energieproduktion. In der Europäischen Union sollen in den nächsten Jahrzehnten neue Erzeugungskapazitäten entstehen, die die Entwicklung beschleunigen sollen.